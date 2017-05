Har inngått avtale om utveksling av artikler

Driva og seks andre mediehus på Nordvestlandet har inngått avtale om stoffutveksling. Flere kan bli tilknytta seinere. Avtalen, som er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte i mediehusa, går ut på at avisene kan utveksle artikler og foto med hverandre, til gjensidig nytte.

– Formålet er å styrke den redaksjonelle slagkrafta og den lokale identiteten til hvert enkelt mediehus ved å utnytte ressursene på en bedre måte. Med et samarbeid om fellesstoff kan vi gi leserne et breiere tilbud, sier ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle i Driva.

I første omgang er avtalen signert av Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Vikebladet, Møre-Nytt, Sunnmøringen, Driva og Fjordingen, men flere mediehus som hører til Polaris Media Nordvestlandet kan bli tilknytta seinere.

Når det gjelder det redaksjonelle innholdet som blir utveksla, skal dette krediteres opphavspersonen og den mediebedrifta vedkommende jobber i. Leseren skal med andre ord alltid ha klar melding om hvilket mediehus som har laga artikkelen eller tatt bildet, uansett hvor saka blir publisert.

Slik kan som eksempel en abonnent på Møre-Nytt i Ørsta få anledning til å lese relevante artikler fra Driva og omvendt.

– I Driva ser vi fram til å komme i gang med å utveksle stoff. Vi kommer til å starte litt forsiktig, men tror dette kan bli veldig bra for Driva sine lesere. Vi får nå for eksempel tilgang både på relevant næringslivsstoff og ikke minst politiske saker som kan bli ekstra interessante i et valgår, sier Tjelle.