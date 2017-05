Lommeboka blir overflødig

Pressemelding fra Surnadal Sparebank:

Vipps, så kan du betale med mobilen over alt

Snart trenger du ikke ha med lommeboka på butikken så lenge du har husket mobiltelefonen. Neste generasjon Vipps vil nemlig gjøre mobiltelefonen til kassaapparat.

I løpet av de siste to årene har mer enn 2,4 millioner nordmenn blitt Vippsere, og i vinter ble Surnadal Sparebank og mer enn hundre andre banker over hele landet med på Vipps-laget. 4. mai tas tjenesten ett steg videre. Med VippsGO vil lag og foreninger, butikker og bedrifter få muligheten til å selge sine varer og tjenester gjennom mobiltelefonen. Vår handels- og tjenestenæring blir invitert inn i en digital tidsalder.

– Det er ikke snakk om å gjøre de fysiske butikkene om til nettbutikker. Men du får tilgang til produktkatalogene og kan betale via mobiltelefonen. Det gjør handelen mer effektiv både for bedriften og kundene, sier Liv Dalsegg, markedssjef i Surnadal Sparebank.

Det gir en ny forbindelse mellom kunde og butikk. Står du ute i butikken og lurer på detaljer om produktet, kan du lese om det i applikasjonen. Har du dårlig tid, kan du velge produkt og sende en betalingsforespørsel allerede før du går inn dørene. Alt de butikkansatte trenger å gjøre, er å godkjenne forespørselen så er handelen gjennomført.

– Som butikkeier i VippsGO gir du halve Norges befolkning tilgang til butikken din med tommelen, sier Dalsegg.

Digitaliserer handel- og tjenestenæring

Når en butikk, frisørsalong eller restaurant oppretter mobilbutikk i VippsGO, kan kundene velge produkter og betale direkte via mobiltelefonen. I VippsGO-applikasjonen får forbrukerne se bilder og informasjon om produktene, før de sender en betalingsforespørsel til butikken. Så snart butikken registrerer forespørselen, er handelen gjennomført.

– Med VippsGO tar vi den norske handels- og tjenestenæringen inn i en digital fremtid. Det er lett for alle å bli med, og applikasjonen gjør det lettere og raskere for kunden å betale for tjenestene eller varene de måtte ønske. I praksis betyr det at mobilen blir det nye kasseapparatet, der hverken kort eller kontanter er nødvendig, sier Liv Dalsegg.

Vipps-laget endrer betalingsmarkedet

– Det var en revolusjon da internett ble allemannseie og alle plutselig kunne lage sine egne nettsider. Nå digitaliserer VippsGO handels- og tjenestenæringen ved å la butikker og restauranter åpne sin egen mobilbutikk, sier Dalsegg.

Gjennom Bankenes Betalingssentral (BBS) innførte DNB, Sparebank 1 og flere norske banker betalingskort i Norge årevis før andre vestlige land. 26 år senere kommer det neste store skrittet når mobilen for alvor blir den nye lommeboken.

– I dag går folk rundt med bankkortet i en lomme festet til mobiltelefonen. Om få år kommer vi til å le av hvor meningsløst det var. Det er nesten som å ha en kuleramme festet til PC-en!