Ber folk rydde etter seg

Det er mye å glede seg over ute i naturen nå i denne årstida. Våren får stadig mer tak i Sunndal, sola skinner og himmelen er høy og blå. Derfor også ekstra ergerglig at noen ikke rydder etter seg, og på det viset skjemmer våropplevelsen for andre.

På Fjordparken nede ved kaia på Sunndalsøra ser det ut til at noen har hatt en festlig sammenkomst. Bjørn Røkkum i den kommunaltekniske tjenesten synes de kunne ha ryddet opp etter seg.

- Dette må ha skjedd førkvelden. Folk fra parkavdelinga har vært og ryddet opp nå. Det burde være unødvendig. Det finnes mange bossdunker rundt om, sier han. På Fjordparken hadde noen satt fra seg søppelet ved den ene dunken. Trolig er det fugler som har dratt søppelet utover på plassen.

- Man må gjerne ha det trivelig, men rydd opp etterpå!, er oppfordringen.