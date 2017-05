Ei reise forandret alt for Oddrun

Det var en reise i 2013 som forandret alt for Oddrun Bruseth. Sammen med resten av familien dro hun den gangen til Sør-Afrika gjennom Projects Abroad, en organisasjon som sender frivillige til prosjekter i utviklingsland.

I en måned jobbet familien fra Sunndal med barn, blant annet i en barnehage. Bruseth har tidligere fortalt i Driva om det uutslettelige inntrykket det gjorde å møte barna og oppleve de enorme kontrastene.

– Jeg var ikke forberedt på hvor sterkt inntrykk det skulle gjøre. Hva den turen kom til å gjøre med meg, sier hun.

Snart fire år seinere er engasjementet fortsatt like sterkt.

Livet ble aldri det samme.

– Vi la igjen hjertene våre i Sør-Afrika, sier hun.

Legger til at hun nesten ble provosert over den velstanden vi nærmest vasser i her i landet, da hun kom heim igjen fra Sør-Afrika. Det var en oppvåkning.

Vi er så heldige, her i landet. Vi har så mye!

Etter at de kom heim, begynte familien å samle inn penger til barnehagen de hadde arbeidet på. Bidragene førte blant annet til at barnehagen vokste seg dobbelt så stor.

I 2014 fant Oddrun og Bente Kristin Karlsen hverandre gjennom felles engasjement og ønske om å bidra.

De to etablerte sammen Care 24/7, en non profitt-organisasjon som har som mål å hjelpe fattige foreldreløse barn. Gjennom loddsalg, innsamlinger, messer, garasjesalg og donasjoner har Care 24/7 blant annet reist penger til et nytt kjøkken på et barnehjem i Durban i Sør-Afrika, de har bidratt til å få bygget et nytt hus til en familie med handikappet mor og psykisk handikappet datter, og betalt utdanning for en enslig mor som hadde havnet i en vanskelig situasjon.

– Nå er hun ferdig utdannet på høgskole, innen økonomi, forteller Oddrun. En kan bare tenke seg hvilke ringvirkninger det vil få; for kvinna sjøl, for hennes to små barn, annen familie, kanskje også lokalsamfunn for øvrig.

Care 24/7 hjelper i det små, forklarer Oddrun. De kan ikke hjelpe alle. Men de kan gjøre litt. Og litt kan utgjøre den store forskjellen for noen. En ny sjanse i livet.

I 2015 besøkte Oddrun og dattera Hanne en fotballklubb i en township i Cape Town. Med seg hadde de fotballutstyr fra Norge. T-skjorter fra Hydro Cup, fotballstrømper fra Sport 1, fotballer og fotballsko – blant annet innsamlet fra gavmilde folk i Sunndal.

Etter et tidligere besøk kjente de townshipen fra før; visste at det er farlig og vanskelig for barn og unge å vokse opp der. De hadde møtt og snakket med ungdommer som ikke hadde noe å gå til i hverdagen. Som hadde lite mat, og penger til bare det mest nødvendige. Ungdommene fortalte om ustabile og utrygge forhold i hjemmet, med foreldre som ruset seg på stoff eller alkohol. Vegen til å velge rus og kriminalitet var veldig kort – fordi det ikke var noen som brydde seg.

Et lyspunkt for mange var det store engasjementet til Shuan og Natalie, et søskenpar som jobbet hardt for å få unge til å møte opp på fotballtrening i stedet for å gå ut i gatene og begå kriminelle handlinger.

Oddrun beskriver hvordan hun forsto hvor viktig og verdifullt engasjementet deres var for disse ungdommene.

– Det var lett å se at Shuan brydde seg. Han er til stor inspirasjon for de unge, og gjør en god jobb for samfunnet. Han ønsker å hjelpe disse ungdommene til å bli bedre mennesker. Jeg ble veldig inspirert av å høre ham snakke, sier hun.

Oddrun begynte å tenke. Slik Oddrun gjerne gjør: Var det noe hun kunne gjøre?

– Hva kan jeg gjøre for å motivere disse ungdommene til å møte opp på trening? Hvordan kan vi hjelpe Shuan til å fortsette med det gode arbeidet?

Hun har et håp om at det hun nå gjør, kan være med og bidra til at noen ser at det finnes håp, at det er mulig å få en bedre framtid.

– Sjøl om dette prosjektet er en liten dråpe i det store havet, så kan vi kanskje endre hverdagen til noen få.

Målet er få samlet inn nok penger til å dekke reisa fra Sør-Afrika til Oslo for fotballaget på 14 unge gutter samt to voksne ledere. Det vil koste minst 120.000 kroner. Nylig bevilget økonomi- og planutvalget 13.000 kroner, som skal dekke reisa for to av spillerne. Folk ellers i Sunndal har også engasjert seg, og vippset eller overført penger inn på organisasjonens konto. Det er Oddrun veldig takknemlig for.

Care 24/7 har også rause givere som overfører faste beløp månedlig.

– Veldig verdifullt for oss, og vi kunne gjerne tenkt oss flere, smiler Oddrun.

Norway Cup har sponset A-kort til spillerne, som innebærer at de får overnatting, måltid og transport dekket, samt at de får delta på en del fritidstilbud og aktiviteter gratis.

ØP-utvalget utfordret også næringslivet i Sunndal om å bidra. Så langt har ikke Oddrun sett noen effekt av det. Ingen har tatt utfordringen. Hun håper imidlertid fortsatt at noen skal komme på banen. Hun forteller at guttene på laget, alle i 17-19-årsalderen, drømmer om å få reise til Norge. Greier ikke Oddrun og organisasjonen å reise nok penger til at laget får dra i år, vil hun likevel fortsette innsamlingen, slik at laget kan reise seinere, kanskje til neste år. Men da vil det være for seint for noen av dem som nå går og håper, håper på å få dra.

– Dette betyr veldig mye for dem. De har store forhåpninger om å få dra. Det skjærer meg i hjertet å tenke på at vi kanskje må skuffe dem.

Care 24/7 ser for seg å bidra med halvparten av beløpet reisa vil koste for laget.

Det hører også med til historien at ivrige strikkepinner går for fullt i Sunndal i disse dager. I samarbeid med Bodil Tafjord og butikken Tante Bodil, som har bidratt med gratis garn, strikkes det luer med navet «Super Lucky Star» til alle spillerne på laget.

Sola skinner på Sunndalsøra. Våren er i ferd med å eksplodere i grønt. Oddrun er ansatt i Sunndal kommune, som kantine- og kjøkkenmedarbeider, blant annet er hun å finne i kantina på rådhuset, blid og smilende. Arbeidsdagen er akkurat over, og nå skal hun heim til Grøa.

De som kjenner henne, vet godt at Oddrun bestandig har hatt et brennende engasjert hjerte. Særlig på vegne av de svakeste. Og hun har hatt et sterkt ønske om å være med og bidra. Ikke bare gjennom å sette penger inn på en konto. Da familien reiste til Sør-Afrika første gang, var det noe Oddrun hadde drømt om lenge.

Hun sier at hun får så mye tilbake når hun gjør en innsats. Og snakker varmt om sin utvida familie, mennesker hun har blitt kjent med, i en helt annen del av verden, i en helt annen virkelighet.

– Det er en berikelse i livet å få gjøre noe for andre. Det gir enormt mye tilbake, understreker Oddrun, og smiler i vårsola.

Kontonummeret til Care 24/7 er 4035.18.60199. Organisasjonen har også Vipps.