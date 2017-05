Kan få slippe å måke og strø

Onsdag får kommunestyret forskriften om husholdningsavfall til andre gangs behandling.

Som tidligere omtalt i Driva har Sunndal kommune siden 1. januar stilt krav om at folks søppeldunker ikke skal stå mer enn fem meter unna offentlig veg på hentedagen.

Det nye kravet skapte vansker for en del av kommunens innbyggere, og i februar fikk Stig Rune Andreassen (Frp) etter en interpellasjon støtte i kommunestyret for at eldre og uføre skal få mulighet til å søke dispensasjon fra kravet om henteavstand. Seinere ble det også vedtatt at de ikke skal måtte betale noe ekstragebyr for denne tjenesten.

I vedtaket het det at det i perioder med is og snø må være tilstrekkelig måket, sandstrødd og uten fare for takras og lignende. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved leder Stig Rune Andreassen reagerte på dette, og mente dette ikke skal gjelde for eldre og uføre. Rådmanen vurderer det som naturlig å gjøre et slikt unntak.

Nå får kommunestyret saka til behandling, hvor kravet om tilrettelegging under vanskelige vinterforhold foreslås fraviket for eldre og uføre.