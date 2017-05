Mitt liv på fjellet

Det å være ute i naturen har alltid vært en av mine største interesser, allerede fra da jeg var liten. Jeg ville være ute å leke, helst hele tiden. Mamma har fortalt at jeg kunne sitte i flere timer i yttergangen og hylskrike fordi jeg ville ut, selv om jeg nettopp hadde kommet inn etter en hel dag ute. Heldigvis har det blitt mindre skriking i senere tid, selv om lysten på den friske luften er minst like stor.

Man kan trygt si at friluftslivet alltid har vært en stor del av meg. Orientering, langrenn, fjellturer, telturer, orrfuglleik, kajakk og de daglige småturene har preget livet mitt. I tillegg til livet i det fri, elsker jeg også å lage mat. Så hva er vel bedre enn å gjøre det samtidig?

Maten smaker så mye bedre utendørs, spesielt etter en lang dag og med flotte omgivelser. «Uten mat og drikke – duger helten ikke». Det er viktig med mat for en som er glad i turlivet. Mat er drivstoff, og etter lange dagsetapper trengs det påfyll av de herligste kaloribomber. Kanskje en hjemmelaget daddelkule som gir deg energien og styrken til å nå toppen? Eller en god og varm gryte som varmer kroppen innenfra, og som gir smaksløkene fest i munnen, en kald vinterdag?

Alt dette tatt i betrakting, var det ikke noe sjokk at jeg endte opp på Nordmøre Folkehøgskule i to år, først som elev og deretter som praktikant.

Julie Marie Kinneberg ( 21 ) var elev ved Nordmøre Folkehøgskule i Surnadal i fjor. Ho er praktikant der i år, og har heile sitt liv elska utelivet. Her beskriv ho sitt liv med friluftsliv, og på Nordmøre Folkehøgskule spesielt.

Mange ivrige friluftsmennesker og en flott folkehøgskole. Hverdagene på NoFo har derfor vært fylt med flotte turer og spennende opplevelser, både i og utenfor Norge. Dette har gitt meg minner og naturopplevelser for livet. Blant annet Trollheimen på tvers, toppturer på ski nedover hvite og urørte fjellsider, klatring, isklatring, turer i de costaricanske fjellene og villmarken, og overnatting i telt, snøhule og under åpen himmel.

Jeg er så heldig å ha fått muligheten til å dele disse turene med så mange fantastiske mennesker. Glede og gode opplevelser blir større når man deler dem med andre. Vi har ligget sammensnurpet i soveposene foran et knitrende leirbål, mens nordlyset har flammet og danset over oss. Tittet opp på den blinkende stjernehimmelens uendelighet som har gitt oss følelsen av å være veldig små, men veldig heldige.

Disse to årene på NoFo har gjort at interessen min for friluftslivet har økt enormt.

Etter å ha bodd her i to år nå, har jeg blitt frelst av toppturlivet. Det finnes ikke noe bedre belønning enn en fantastisk nedkjøring, omgitt av hvite fjellsider dekket av urørt puddersnø, etterfulgt av nytelsen av melkesyre i lårene, adrenalin og frisk luft som fyller lungene.

Vårtoppturene er nok en av mine favoritter. Skiene på ryggen, bekker som klukker, fuglesang, sola som varmer, brilleskille og lysere og lengre dager. En lang rast i solskinnet, utsikten over de spisse fjelltoppene som speiler seg i den glitrende mørkeblå fjorden. Det er på slike dager jeg bare vil sitte og nyte naturens skjønnhet og frihetsfølelse. Noen dager er vanskelige å få nok av.

Mitt liv med fjell og natur har vist meg muligheter til å komme bort fra stress i det hektiske hverdagslivet, ikke minst når bekymringer føles store og tankene trenger lufting. Her har jeg stillhet og ro til å samle tankene og senke skuldrene. Etter noen timer ser problemer både mindre og mer overvinnelige ut.

Det er i naturen jeg får energi og overskudd. Jeg elsker å være utendørs, puste ute, tenke ute, sove ute, bevege meg ute og spise ute. Gleden av å gå i fjellet, nyte omgivelsene med alle sanser, er en helt egen og personlig opplevelse.

