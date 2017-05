Hærverk mot russebiler

Mandag ble det begått hærverk mot to russebiler i Sunndal, mens de sto parkert utenfor den videregående skolen.

Russen sjøl har grunn til å tro at det er elever ved ungdomsskolen som står bak, og har vært i kontakt med politiet om saka. De vurderer å anmelde forholdet, opplyser rødrusspresident Oda Flatås til Driva.

Bilene sto parkert på parkeringsplassen.

- Noen skal ha stått og slått på bilene helt til det ble bulker på dem. Vi forstår ikke hvorfor noen gjør slikt.

Tidligere har også noen stappet ull inn i eksosanlegget på russebiler i Sunndal.

Oda legger til at russebilene har kostet avgangselevene rundt 20-30 tusen kroner, og dette er kjøretøy som elevene planlegger å selge videre etter at russetida er over.

- Det er veldig dumt at de skal bli ødelagt.