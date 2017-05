Andeløpet lever videre

Mange trodde lenge at fjorårets andeløp under Norsk Laksefestival var det aller siste i en lang rekke.

– Det ble nesten gravøl for andeløpet i fjor. Laksefestivalen fikk ikke tillatelse av Lotteritilsynet til å drive med lotteri, fordi Norsk Laksefestival ikke har helårsdrift. Hele greia ble i grunn lagt dødt, før det dukket opp en idé om at en organisasjon med helårsdrift kanskje kunne ta over, forteller leder i Surnadal Jeger- og Fiskerforening, Bård Andreassen, som også er festivalens opphavsmann.

Slik havnet til slutt ballen hos SJFF, som altså ble spurt om å overta andeløpet. SJFF tok en intern runde på dette og ble enige om å ta på seg arrangementet. Dog med et par betingelser.

Penger til felles fiskeplass

– Vi svarte at vi tar over på betingelse av at overskuddet fra andeloddsalget går til et dedikert formål. Vi vil øremerke midler til en fiskeplass for hele bygda, universelt utformet og tilpasset alle, inkludert rullestolbrukere og handikappede, forteller Andreassen.

Hvor denne fiskeplassen blir er ikke bestemt enda, men det skal bli et sted som er lett tilgjengelig for alle.

– Den andre betingelsen var at selve løpsgeneralen, Øyvind Holte, måtte være med videre. Det ble derfor lange og harde forhandlinger med Øyvind, spøker Andreassen.

For naturligvis vil Holte gjerne være med videre. Men han ser det som en forutsetning at det blir med andre vante båtfolk og folk som kjenner elva godt. Han håper at mye av den samme gjengen som tidligere blir med, men overlater til SJFF å få med seg mannskapet.

– Men får jeg med meg samme mannskap som før, ja da vet jeg at alt går bra, sier han.

Ide fra Høylandet

For andeløpet er mye arbeid og logistikk, både før, under – og etter selve løpet. Ender skal samles, telles, pakkes, slippes, plukkes og atter telles. Det er mye som skal passes på og som må stemme for at alt skal gå knirkefritt.

– Dette er for det meste arbeid som ikke vises, så jeg tror ikke folk er klar over hvor mye arbeid Øyvind og gjengen egentlig har lagt ned i dette i alle år, sier andeløpsansvarlig i SJFF, Ragnar Halle.

Det var også Holte som i sin tid først kom opp med ideen om andeløp i Surna.

– Jeg tok med meg ideen fra Høylandet. Og da det ble bestemt at vi skulle arrangere andeløp her også, fikk vi låne ender derfra første året. Siden tok vi en avgjørelse på at vi skulle kjøpe ender sjøl, forteller han. Holte kan nå konstante at andeløpet totalt har innbrakt en million kroner til Norsk Laksefestival gjennom de åra løpet har blitt arrangert.

Kan bli 50 000 i premie

Loddene er i salg på butikker, bensinstasjoner og andre utsalgssteder rundt omkring i Surnadal.

– Nå går vi på med freidig mot og skal prøve å selge 2000 ender. Det er så mange vi har lov til å selge, sier Halle.

Salget går fram til løpsstart, eller til alle de 2000 loddene blir usolgt. Premien er 25 prosent av alle solgte lodd. Og når hvert lodd koster 100 kroner kan altså premiesjekken bli på hele 50 000 kroner! Premien i fjor lød på 30 000 kroner.

Søndag 25. juni går løpet, da kan folk i flokk og følge møte opp for å se hvilken and som svømmer først over målstreken ved Brekkøya. For andeløpet er alltid populært for publikum.

Les mer og se bilder fra fjorårets løp her