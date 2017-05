Ber om grundigere utredning

Som tidligere omtalt i Driva har Nordplan AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for grustaket i Litldalen i Sunndal, på vegne av Veidekke Industri AS.

Formålet med reguleringsplanen er blant annet å utvide det eksisterende masseuttaket i Litldalen.

Innsigelser og protester

Forslaget har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det har kommet inn tolv merknader, blant annet er det reist innsigelser til forslaget fra Fylkesmannen og vegvesenet.

Statens vegvesen skriver i sin innsigelse at "Planlagt tiltak er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan for Litldalen grustak vedtatt i 1999". Innsigelsen er blant annet knyttet til etablerte avkjørsler fra fylkesveg 311. Vegvesenet krever at det av trafikksikkerhetsmessige årsaker ryddes opp i avkjørselsforholdene før videre drift av masseuttaket, og nytt næringsområde kan aksepteres. Det må også sikres tilstrekkelig areal til eventuell utvidelse av vegen og utretting av kurver.

Fylkesmannen krever blant annet at formuleringene i planen gjennomgås og strammes opp. De må være entydige og ikke ha rom for skjønn. At et sikringsgjerde for eksempel skal «vurderes», er ikke entydig, og gir rom for skjønn, påpekes. Det er formuleringer som «skal» og «må» som skal brukes.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz har på vegne av tolv grunneiere i området varslet at et vedtak i overenstemmelse med reguleringsplanforslaget vil medføre så vel krav om innløsning av eiendommer, som erstatningskrav for ulemper som for øvrig vil bli påført.

Krever grundigere utredning

Nå skriver plansjef Anne Guri Aase og planlegger Berit Skjevling til Nordplan AS at enkelte tema må utredes mer.

Blant annet må bestemmelsene utformes slik at de blir entydige, uten rom for skjønn.

Videre kreves blant annet dette grundigere utredet:

Avklaring og sikring av trekkrutene for hjortevilt i området, konkrete avbøtende tiltak mot støv, sikring av avrenning til Litldalselva, sikring av området, ny gjennomgang av utforming av og antall avkjørsler fra fylkesvegen, vurdering av muligheter for etappevis framdrift og istandsetting, og vurdering av driftstidene i grustaket.

I tillegg vises det i brevet til at det er stilt spørsmål ved gjennomføringen av støvmålingene knyttet til aktiviteten i grustaket i Litldalen.

- Vi ber om en nærmere redegjørelse for vurderingene som ligger til grunn for gjennomføring av dette, herunder antallet og plasseringen av støvmålerne som er satt ut, avslutter Aase og Skjevling.

Utredningen må bekostes av den private forslagsstilleren.