Gaupa kan bli frisk

En surnadaling fikk nylig viltkamerabilder av ei gaupe som tilsynelatende har fått skabb. Vi tar en telefon til fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet, Knut Madslien og spør litt om dette.

Sjøl har han ikke sett bildet fra Surnadal, men antar at det dreier seg om skabb når han hører at denne gaupa har en tynn og pistrete hale.

– Det blir jo litt synsing dette da, men jeg kan i alle fall ikke komme på noe annet det kan være i farten. Skabb starter gjerne på bakparten og halen, sier han.

Han opplyser videre at skabb verken er ensbetydende med døden eller veldig smittsomt.

– Skabb er ikke svært smittsomt, det smitter kun ved direkte kontakt og om dyrene er i kontakt med samme område, for eksempel ligger på samme sted slik at midden kryper over til det andre dyret, sier han.

For noen dyr ender skabb med døden, mens andre kan bli helt friske igjen.

– Det kommer helt an på hvordan hvert enkelt dyr reagerer. Noen kan reagere veldig, mens andre nesten ikke reagerer i det hele tatt. Dette er ulikt fra art til art og fra individ til individ, forteller han.

At den lokale gaupebestanden blir sterkt påvirket fordi om en gaupe er smittet, tror ikke Madslien det er fare for.

– Fordelen med gaupa er at den lever mye aleine. Og sjøl om ei gaupe med skabb får unger, trenger ikke nødvendigvis ungene å bli smittet. Men faren er naturligvis større da, siden de oppholder seg på samme sted en stund, påpeker han.

Han forteller videre at det ikke er veldig vanlig – men heller ikke veldig sjelden med skabb på gaupe.

– Vi har i alle fall hatt fire-fem gauper til undersøkelse her ved Veterinærinstituttet tidligere, sier han.

Les mer og se flere bilder her: Gaupe med skabb?