Torsdag kveld er det åpent informasjonsmøte om barnekreft i møterommet i Nessethallen. Lions Club Nesset arrangerer dette i samarbeid med Barnekreftforeningen.

– Bakgrunnen for vårt engasjement rundt barnekreft er at vi er opptatte av og jobber for barn og unge. Vi ønsker å bidra med penger. Dette er også et ledd i at Lions internasjonalt markerer 100 års eksistens i 2017, sier Per Olav Bjerkesmoen i Lions Club Nesset.

– I fjor møtte vi på Kjersti Ramsøy-Halle og hun var en engasjert ressurs som vi ville ha med på informasjonsmøte. Barnekreft er noe som engasjerer og som folk vil vite mer om.

Dattera fikk kreft

I 2014 ble Ane, dattera til Kjersti Ramsøy-Halle, rammet av kreft.

– Det var brutalt, rett og slett. Hun var fire år da vi fikk beskjed om at hun hadde leukemi, og det var den verste beskjeden vi kunne få.

De opplevde i forkant at hun ble slappere og slappere, blekere og fikk blåmerker på steder der barn ikke bruker å få det. De var hos Veddeng og ble der tatt på alvor fra første stund. Neste dag ringte de fra sjukehuset i Molde. Siden den gang har det blitt 50 kurer med cellegift, tablettkurer og mange besøk på St. Olavs Hospital i Trondheim. I skrivende stund er Ane sju år og kreftfri. Hun går til kontroll en gang i måneden.

– Vi har fått god oppfølging hele vegen, og nøt godt av arbeidet til Barnekreftforeningen: en forening som består av foreldre til barn som har hatt kreft. Vi og slekta fikk blant annet disponere en leilighet rett ved sjukehuset i Trondheim. Medisinsk følte vi oss trygge. Det ble gode år takket være Barnekreftforeningen. Det har vært tilrettelagte ferieturer for oss i Selbu og på Montebello, og vi har aldri følt oss alene. For foreningen er det et viktig mål at dem som er rammet ikke skal føle seg alene.

Vil gi noe tilbake

Kjersti synes det er så mye å takke foreningen for, at hun vil gi noe tilbake.

– Jeg har derfor tatt på meg styreverv i Barnekreftforeningen i Møre og Romsdal. I Nesset vil jeg fortelle om det å være mamma i en slik situasjon, og informere om Barnekreftforeningen.

Det er barn som både har hatt kreft og er under aktiv kreftbehandling i Nesset og andre kommuner i regionen vår.

I juni skal Kjersti være reiseleder på rehabiliteringstur til Liverpool for friskmeldte ungdommer, sammen med Karen Malvik fra Sunndal.

– Det blir fire dager med opplevelser, god mat og samhold. Ungdommer som har hatt kreft trenger å være sammen med andre som har opplevd det samme. Disse ungdommene har vært med på noe som andre forstår lite av.

Engasjert i arbeidet

Kjersti understreker at barnekreft er noe helt annet enn voksenkreft.

– Barn kan bli født med kreft og de kan få det i veldig ung alder.

Barnekreftforeningen er en egen forening.

– Det er viktig å få vist oss fram. Vi vil ha mer forskning og fokus på barnekreft. Jeg er glad for at Lions og andre vil høre mer om oss. Jeg brenner for Barnekreftforeningen og arbeidet deres, sier Kjersti.

– Kjersti har vært i en unik situasjon som hun kan fortelle mye om, sier Per Olav.

– En lærer mye om hva som er viktig og ikke etter å ha gått gjennom noe slikt. En får et nytt perspektiv på livet, konkluderer Kjersti.