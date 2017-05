Ber til dugnad

Avdelingsleder Maja Frønes er glad Surnadal hagelag kommer på dugnad onsdag. Hagelaget gjør en uvurderlig innsats hver vår når de hjelper til å få Svinviks Arboret klar til åpning.

Før gjestene kommer på lørdag må det rakes løv og bæres kvist. Noen av rododendroene har også blomstret og strødd marken med rosahvite blader. Disse skal også bort før portene åpnes. I tillegg til hagelaget håper Frønes andre surnadalinger finner vegen og hjelper til.

- Hagelaget er her fast på dugnad hvert år og gjør en fantastisk jobb, og så åpner vi for at de som er nysgjerrige på oss og eller hagelaget også kommer og hjelper til, sier Frønes.