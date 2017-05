Hydro Cup i rute

I år er 194 lag påmeldt, og dette er 18 flere enn i fjor. Dette medfører at om lag 2000 spillere kommer til å være i aksjon de tre dagene cupen varer, sier nestor i arrangørstaben, Gunnar Olav Furu.

I løpet av helga vil om lag fire hundre personer være i sving for å få til et mest mulig vellykket arrangement.

– Det er viktig å få fram at vi som stiller opp på dette år etter år ikke gjør dette bare for Sunndal Fotball, men også fordi at et arrangement som dette er et stort pluss for lokalsamfunnet, supplerer Laila Rønningen.



Deltakerne kommer som tidligere år fra et stort geografisk område som spenner fra Ulsteinvik til Stjørdal. Av gjestene er det også i år Molde som stiller med flest lag – hele 25, og samtlige av disse ønsker å overnatte på stedet. CFK stiller i år med 14 lag og Træff med 13, for å nevne noen.

Gledelig er det at også Oppdal er store i Hydro Cup-sammenheng. Hele 18 lag stiller derfra.

– Vi har opplevd et voldsomt engasjement fra den kanten de senere årene, sier Gunnar Olav Furu.

Også de øvrige klubbene i Sunndal kommune er representert – både Kvass Ulvungen, Grøa og Øksendal har lag påmeldt i de yngre klassene.

Også i år vil det i regi av fotballkretsen bli satset på å bruke Hydro Cup som en utklekkingsarena for nye dommere. Sentral i dette opplegget blir i år som i fjor Ola Magne Nordvik. I år satser en på at alle 11-er-kampene skal avvikles med dommertrio – noe som er bra for cupen.

Også overnatting for de mange tilreisende ser ut til å være under kontroll. Nytt av året er at en har fått til en avtale med Sunndal voksenopplæring. Uten denne kunne det blitt vanskelig å få plassert alle.

Som tidligere er inntektene fra Hydro Cup er en viktig bærebjelke for Sunndal fotball, og dugnadsinnsatsen som nedlegges her utgjør en viktig del av driftsgrunnlaget i klubben.

Bare deltakeravgiften beløper seg til ca. en million kroner. Dette er penger som hentes inn utenfra og brukes lokalt. I tillegg får en også inn en god del sponsorinntekter, noe som selvfølgelig kommer godt med. Enkelte næringsdrivende opplever rene julehandelen disse dagene med alle de tilreisende som kommer. Utgiftssiden er også betydelig – blant annet kjøpes det inn mat lokalt for flere hundre tusen kroner.

For daglig leder i Sunndal fotball, Einar Samuelsen, er det også i år - som tidligere år - en fornøyelse å ha så mange positive ildsjeler med på laget. Det legges ned utrolig mange dugnadstimer ikke bare disse tre dagene, men også både før og etter et slikt arrangement. Dette må kunne betegnes som omdømmebygging i ordets beste forstand. Det er overmåte viktig at en år etter år lykkes med å vise fram Sunndal til de mange tilreisende på en mest mulig fordelaktig måte.

