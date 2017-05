Korledere søker korister

Da er korledere og artister klare til det store korslaget i september. Dette er Linda Botten, Dagrun Løseth/Karstein Mauset, Janne Husby, Lars Botten/Else May Botten og Jo Inge Nes. Nes er i tillegg teknisk ansvarlig for hele arrangementet.

Artistene hvert kor «representerer» er Frode Alnes, Bettan, Dag Ingebrigtsen, Ulf Risnes og Rasmus og verdens beste band. Husorkesteret er Batteri, som har takket ja til det oppdraget og får en reunion. Rasmuss og verdens beste band blir sammen med Janne Husby og barnekoret.

Sangene er ennå ikke klare og artistene ikke fordelt på korene, bortsett fra Rasmuss. Dette blir klarlagt fram mot helga. Klart er det at Karstein Mauset ikke ønsker seg RBK-sangen, da heller Bettan og en sang av henne.

Korlederne søker nå korister og ber alle som brenner inne med en liten sangfugl om å melde seg. Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank håper påmeldingene kommer i løpet av to-tre uker.

- Mange som har vært med i tidligere korslag sier de blei overraska over hvor gøitt det var å synge i kor, sier hun.

Korslaget er Sparebankens gave til Surnadal på sin 175 årsdag første helga i september. Alt er gratis og banken håper på publikumsrekord. Idrettshallen står til disposisjon om været skulle bli aldeles forferdelig.

- Men vi håper det blir ute for dette ønsker vi at så mange som mulig skal få være med på, sier hun.

Surnadal Sparebank har hatt stor suksess med sine to foregående korslag og det første var i særklasse en suksess. Feltkoret, den gang, er VOX i dag. Et driftig kor med gode solister.

- Mange av de gode solistene vi har i bygda i kor og atributter sang for første gang i korslagene, sier Dalsegg.

Vinneren av korslaget kåres etter all sansynlighet via sms avstemning, premien kan bli en veldedig gave, og Surnadal Sparebank stiller eget kor, dog utenom konkurransen. Bankkoret skal åpne showet under ledelse av Jo Inge Nes.

- Nå blir de ansatte glade som får vite dette i media. Men vi må skrive og framføre en jubileumssang, sier Dalsegg.