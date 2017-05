- Jeg trodde aldri det skulle gå så bra da jeg så over 20 dyr som svømte i den lukkede fraukjelleren. Jeg fryktet det verste, men så at det ikke var noe å gjøre der inne. Det er store dyr dette, oppimot 300 kilo, og vi hadde ikke taljer eller annet å hjelpe oss med der inne, forteller Per Aasprang til Adressa.no etter at fjøsgolvet kollapset og dyra havnet i møkkakjelleren onsdag kveld.

Golvet var renovert i 2003-2004, men det ser ut til at det er konstruksjonen under, en betongdrager og en kraftig trekonstruksjon, som har sviktet. Nå skal forsikringsselskapet vurdere skadene.

Adressa beskriver at dyra som ble dratt ut av bygningen, så mer døde enn levende ut, men etter å ha blitt spylt reine, kom de seg bemerkelsesverdig raskt på beina igjen – og løp våryre på innmarka etter kort tid.