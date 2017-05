Nesset Ap sier nei til deponi

Møre og Romsdal Arbeiderparti skal førstkommende mandag diskutere hvordan fylkespartiet partiet skal forholde seg til planene om å etablere et deponi for farlig avfall på Raudsand. Bakgrunnen er en henvendelse fra Sunndal Ap som ønsker at saka skal diskuteres i fylkesstyret. Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen henvendte seg til lokallaget i Nesset for å få deres råd. Nesset Ap diskuterte deponiplanene onsdag kveld. Det ble det først en prøveavstemning over et forslag som gikk på at man har tillit til myndighetene og at man skal vente på det utredningsarbeidet som pågår før man bestemmer seg. Forslaget falt med tre mot fire stemmer. Styret vedtok deretter enstemmig følgende uttalelse:

«Styret i Nesset Arbeiderparti vil fraråde oppretting av deponi for farlig avfall på Rausand.

Begrunnelse:

Fare for utslipp til sjø og luft med påfølgende forurensing på land og Tingvoll/Sunndalsfjorden.

Styret i Nesset Arbeiderparti ønsker ikke at Rausand skal bli vert for enorme mengder farlig og uorganisk avfall. Vi ønsker at Rausand skal være et trygt sted å bo, uten fare for forurensing ved utslipp som kan skade både mennesker og miljø.

Denne saka berører langt flere enn innbyggerne på Rausand og i Nesset. Vi har et ansvar for å ivareta miljøet også overfor våre nabokommuner. Det største ansvaret har vi vel overfor de kommende generasjoner som kan bli sittende på en tikkende miljøbombe.

Så vel som faren for forurensing så vil omdømme til kommunen og resten av regionen bli skadelidende ved etablering av deponi for farlig avfall. Glansbildet vi i denne regionen presenterer verden rundt, av den reine lufta, det reine vannet, fjella, fjordene, vil få negativ omdømmebygging. Dette vil medføre færre arbeidsplasser i primærnæringen, turistnæringen og andre eksisterende næringer».

Gruppelederen uenig

Arbeiderpartiets gruppeleder i Nesset kommunestyre, Toril Melheim Strand møtte som tiltredende til styret. Det samme gjorde Mellvin Steinsvoll som fylkestingsrepresentant. Melheim Strand sier hun er uenig i styrets vedtak.

– Jeg skjønner at folk er skeptiske, men det er mye av det som kommer fram som ikke stemmer. Det er for mye synsing og skremselspropaganda i denne saka. Det er en opphaussing av konsekvensene som kan skremme folk. Jeg ønsker å vente på den faglige tilrådningen som kommer i september. Vi trenger arbeidsplasser i Nesset.

- Stor risiko

Lokallagsleder Tor Steinar Lien sier styret vil gi det samme rådet til kommunestyregruppa som de nå gir til fylkesstyret.

– Det for stor risiko knyttet til deponiet. Vi må tenke på landbruket og turisme. Styret i Nesset Ap ønsker ikke et deponi for farlig avfall på Raudsand, sier Lien.

Tidligere i uka gikk Nesset Senterparti ut og signaliserte at også de sier nei til deponi. Det samme har Henning Trælvik i Nesset Frp gjort. Drermed synes det som om det per i dag er flertall også i kommunestyret for å si nei til deponiplanene.