Baade leder Kjemisk

Barbro Tverfjell Auestad ble nylig innvalgt i ledelsen i Industri Energi, etter å ha hatt ledervervet i Sunndal Kjemisk siden februar i år. Dermed måtte valgkomiteen ut på leting etter en ny lederkandidat.

Mandag ble det avholdt ekstraordinært årsmøte fagforeningen.

Arve Baade ble valgt av en enstemmig og samstemt forsamling.

- Jeg er både beæret over å ha blitt valgt og spent på å ta fatt på oppgaven, sier Baade til Driva, og legger til at han kjenner en viss ærefrykt.

Han fikk spørsmålet om å overta ledervervet for halvannen uke siden.

- Jeg måtte vel tenke litt over det, og snakke med min bedre halvdel om det. Det er et stort ansvar å påta seg, og ikke noe man tar lett på. Men jeg måtte ikke i boksen, for å si det slik, sier Baade.

Steinar Ekren fortsetter i vervet som nestleder.

Nils Iver Stølen ble valgt som ny sekretær (han fortsetter også som kasserer).