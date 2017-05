Nyttig dag for integrering

Torsdag 11. mai fikk Fantstranda på Fale besøk av ca 25 innvandrere. Nils Ulvund som arbeider med intergrering av unge innvandrere hadde invitert til denne utflukta hvor Fale 4H og Flatvad og Fantstranda grendalag var vertskap.

4H hadde laget en natursti med 12 poster med oppgaver i ulike fagområder langs en av de merkede turstiene i området. Lars Fltavad stilte med en miniatyr utgave av ei lakseteine, og forklarte om konstruksjon og bruk av slike teiner. Det ble ellers fortalt om kulturminner i området som Brooklyn bro, den over 200 år gamle Lauvåbrua mm. Det ble delt ut brosjyrer med kart over turstier i området. Ellers gikk praten jevnt til tross for mange ulike morsmål.

Besøket ble avsluttet med ei kosestund ved sitteguppene ved Broolyn-brua, der det ble servert grøt og vafler , kaker,brus og kaffe. Nydelig varm kveldsol ved elva gjorde denne stunda minneverdig for alle tilstedeværende.