Halsa-Snillfjord-Hemne til Møre og Romsdal!

Det er ingen selvfølge at HSH skal gå inn i Trøndelag! HSH er en del av Kyst-Norge og hører mer og mer til Møre og Romsdal, i og med at mange herfra også arbeider i Møre og Romsdal, nemlig på Tjeldbergodden. Dessuten kommer havbruksnæringen i dette området for fullt, og utførselsveien vil gå over Kristiansund Lufthavn og havn. Også Frøya og Hitra bør gå inn i Møre og Romsdal som del av dette tunge området innen havbruksnæring. Agdenes bør følge med over til Møre og Romsdal.

Hele dette området hørte til Nordmøre på 1500-tallet da trafikken var sjøverts. Nå ligger utviklingspotensialet igjen i havet, og området vil naturlig igjen orientere seg sørover, ikke nordover. Media og politikere må kunne se det. Det er her det skjer nå!

Dette kystområdet har ligget helt i media-skyggen mens fylkesgrensene har vært diskutert, man har bare konsentrert seg om Rindal, Meldal og Orkdal = innlandskommunene. Disse innlandskommunene har dessverre lite innovasjon og ny vekst, i motsetning til det som nå skjer på kysten. Jeg har tidligere forelsått:

Oppdrett av fjellørret.

Trøndelag kan heller invitere inn Jämtland og Härjedalen.

Jeg vet de lengter hjem til Norje!

Glærum 13.juni - 2017.

Dordi Skuggevik