Barnas festlige show

Håvard, som er kjent for de fleste fra barne-tv på NRK, trakk stappfullt telt på øratorget torsdag ettermiddag. Både voksne og barn fant vegen til arrangementet og lot seg rive med av Håvards krumspring.

I "Hilse-på-sang" sang han at det er "kult å leke seg i en tv-rute, men at det er bedre å være her ute".

Folk sang med på "Rock`n roll fiskeboll" og "Hvis rompa di er stor..." osv.

Han snakket om følelser, at man av og til er redd og av og til er sint og at det er helt greit. Han fikk med seg salen på å klappe, synge, danse, gjøre grimaser, late som de var tigere osv.

Seansen var litt nedpå, før det igjen tok av, og barna koste seg under seansen.