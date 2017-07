Bratseth og Elmo Teknikk slår seg sammen

Bratseth AS og Elmo Teknikk AS slår seg sammen og stifter EB Group AS, som skal ha bred faglig kompetanse innen tekniske installasjoner innenfor elektro, ventilasjon og klima.

– Formålet med sammenslåingen er å skape økt konkurransekraft, som kommer begge selskaper, ansatte og kunder til gode. Vi ønsker også å skape et robust fundament som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier administrerende direktør i Bratseth, Rune Midthaug, i en pressemelding. Han skal være daglig leder i EB Groups.

– Er det nye sjukehuset som skal bygges på Hjelset være et interessant prosjekt for dere?

– Det er det helt klart. Det er ikke hovedsaken, men så store prosjekt i vårt område er det interessant for oss å være i posisjon til å være med på, sier Midthaug til Romsdals Budstikke.

– Vil det være i allianse med andre?

– Ja. Det er en stor kontrakt til mellom 600 og 800 millioner kroner bare på teknisk. Flere tekniske fag enn det vi har, vil være involvert. Skal vi komme inn på sjukehuset, må det være i allianse med noen andre.

– Solide og gode industrielle eiere

Både Bratseth og Elmo Teknikk har lang historie i bransjen. Bratseth har holdt til på Sunndalsøra fra 1953, og i Molde siden 2013. Elmo har røtter i Molde helt tilbake til 1924.

EB Group vil ha Nordmøre og Romsdal som nedslagsfelt, med kontor på Sunndalsøra og i Molde. I 2017 vil selskapet få en samlet omsetning i underkant av 250 millioner, og sysselsette over 140 ansatte, heter det i pressemeldingen.

– Selskapet har solide og gode industrielle eiere i Bratseth Holding AS og Høvding AS. Dette er eiere som har evne og vilje til å skape en solid aktør i regionen. Med dette vil Bratseth og Elmo Teknikk være sterkere rustet til å møte de utfordringer som forventes i markedet fremover, spesielt med tanke på de investeringer som skal gjøres i offentlig sektor. Videre gir etableringen muligheter til en spissing av kompetanse, samtidig som man tilsammen vil ha betydelig kapasitet som vil posisjonere selskapet som ledende i regionen, heter det videre.

Skal stake ut felles kurs

Per Olav Myrstad er styreleder i Elmo Teknikk, og vil ha samme rolle i EB Group.

– Vi har funnet en strategisk god samarbeidspartner for Elmo Teknikk. Vi skal inn i en prosess nå hvor vi bygger videre på fundamentet til begge selskapene, for å stake ut en felles kurs videre, sier han