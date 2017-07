Eresfjord classic i helga

Lørdag 1. juli er det klart for Eresfjord classic i Eresfjord i Nesset kommune.

Rittet er på 8 kilometer og rittleder Geir Hoem opplyser til Driva at det er på 500 høgdemeter.

Det hele startet i 2006, som proffsyklisten Kurt Asles ritt, der alle andre fikk forsprang på ham og han startet sist. Løyperekorden er det fremdeles han som innehar: 19 minutt og 15 sekund.

- Kurt Asle kan ikke komme i år fordi han skal kommentere under en sending på Eurosport. Men vi har andre proffe syklister på startstreken: Bjørn Tore Hoem skal starte klokka halv to, mens alle andre starter fra klokka ett og fram til halv to. Sammen med Hoem i eliteklassen starter også Sondre Svensli, sier Geir Hoem til Driva.

Fra Coop til Vistdalsheia

Rittet starter på Copp nede i bygda og går opp på toppen av Vistdalsheia. Det er publikumsvennlig: folk kan stå langs vegen og heie fram deltakerne opp bakkene.

Det er også en løpe- og rulleskiklasse.

- I fjor var denne klassen sammen med syklistene, men i år er dette en egen klasse.

I 2016 var det Johan Bugge, som løp, som vant Eresfjord classic.

- Vi har også en egen el-sykkel-klasse, de starter etter de andre syklistene. Dette er noe som appelllerer til bredden. I fjor var det for eksempel en mann i 50-åra som deltok med el-sykkel, han hadde aldri konkurrert før, men var nok den mest fornøyde av alle deltakerne etter arrangementet. Det ga ham mersmak til å konkurrere og trene mer.

Haster å melde seg på

Det blir premieutdeling på Coop etter arrangementet, både penge- og gavepremier.

I fjor var det rundt 90 som deltok. I år har 20 forhåndspåmeldt seg, forteller Hoem.

- Det er litt lite, men vi har erfart at mange venter og ser an været før de melder seg på. Vi oppfordrer uansett folk til å være raske å melde seg på til meg på forhånd - helst nå ikveld på torsdag, for det blir mye arbeid for arrangørene hvis mange etteranmelder seg på lørdag. Man finner mer informasjon på siden til Eresfjord IL, der det er en egen side for Eresfjord classic. Det er meldt brukbart vær, så det er bare å melde seg på!