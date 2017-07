Kulturvøkku gjennom 30 år

Kulturvøkku starter som alltid med Bøgdakveld fredag kveld med – som det pleier å stå i programmet – lokale aktører i fri utfoldelse.

Siden Kulturvøkku jubilerer i år, tør vi røpe at dette vil resultere i noen hyggelige gjensyn på scena fredag kveld, blant annet enn viss sau som har gjort seg bemerket tidligere - samt at vi får et gjensyn med Kåre og Hallgeir Flø.

Programmet i Bøgdakvelden har pleie å være strengt hemmelig, men de siste åra har bøgdakveldkomiteen vært noe mer løsslupne med å røpe innholdet i kvelden.

Dagrun Løset og Karstein Mauset har jo fått i oppdrag å danne et ko r til Surnadal Sparebanks store korslag til høsten.

De har endatil fått tildelt Elisabeth Andreassen som gjestesolist.

Mange av medlemmene i Kor Gøttj vil nok være med der, og når Kor Gøttj opptrer på Bøgdakvelden, vil visstnok én av sangene vi får høre også være del av repertoaret på Korslaget.

Bøgdakvelden har hatt innslag med lokale helter som har fortalt om gamle dager, noe som har vært meget populært.

I fjor møtte vi Leif Arne Ljøkjell som fortalte både om barndommen i Rindal og om opplevelser gjennom sin mangeårige karriere i det norske forsvaret.

Mange har i ettertid omtalt dette som høydepunktet i fjorårets Bøgdakveld.

Om vi får noe liknende i år, vites ikke, men et eller annet som er typisk Bøgdakveld i Rindal, får vi helt sikkert . Kåseri står i alle fall på programmet.

Hvert annet år er det utdeling av Sigurd Røens idrettspris.

For to år siden fikk Bjarte Rindal prisen for sin innsats med ungdommene i aldersbestemt fotball i Rindal.

Rindal kommune har på sine heimesider bedt om forslag til kandidater, og vi må regne med at de har funnet en verdig prismottaker i år også. De pleier nå det.

Ellers er musikkorpset Blæst’n fast innslag fra år til år, med å spille inn publikum med musisering sånn tre kvarters tid – før de akkompagnerer allsangen når Rindalssongen skal avsynges.

Og da er Bøgdakvelden offisielt i gang og årets konferansierer får ta over mikrofonen. Da har vi i alle fall røpet at de er i flertall.