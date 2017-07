Åtte utan arbeid i Rindal

Stabil arbeidsløyse siste månad.

Rindal er saman med Smøla den kommunen i fylket som har den lågaste arbeidsløysa. Berre åtte personar, fire av kvart kjønn, står oppført som heilt arbeidsledige i Rindal ved utgangen av juni. Det utgjer ein ledighetsprosent på 0,8. Det samme har Smøla.

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav skriv i ei pressemelding at etter at arbeidsløysa har blitt redusert med om lag 500 dei fyrste månadane av 2017, har ho flata ut den siste månaden. Dette er same utvikling som i resten av landet, noko som gjer at ein framleis har ei arbeidsløyse som er 0,1 prosentpoeng høgare enn landsnittet.

- Vi ventar at faktisk arbeidsløysa vil stige noko gjennom sommaren, både på grunn av at mange arbeidsmarknadstiltak blir avslutta nå samstundes som nokre avsluttar skulegang utan å gå rett i arbeid, seier Veland.

I Nesset er det 43 ledige personar (2.9%), Sunndal 58 personar (1.6%), Surnadal 48 personar (1,5%), Rindal 8 personar (0.8%), Halsa 16 personar (2,1%), Tingvoll 26 personar (1.7%), Gjemnes 15 personar (1,1%), Midsund 39 personar (3,8%), Molde 338 personar 2.3%), Kristiansund 499 personar (4,1%).

I juni 2017 er det 3 736 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,7 prosent av arbeidsstokken og er ein nedgang i arbeidsløysa på 10,3 prosent frå same månad i fjor.

I juni 2017 er 1051 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 298 fleire enn i juni 2016. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 787 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,0 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn.

I landet er det 71 482 heilt arbeidslause. Dette er 2,6 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 11,7 prosent samanlikna med same periode i fjor.