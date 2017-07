Holder tredjeplassen

Rindal IL ligger som nummer 5 totalt i St Olavsloppet, men da ligger det altså et bedriftslag helt på toppen.

Av klubblag ligger de altså på en fjerdeplass etter dag 2 - etter Strindheim IL, Namdal løpeklubb og Mosvik IL. Men så har Mosvik IL med en del løpere som ikke er medlemmer i klubben, og vil dermed ikke regnes med når premiene skal deles ut. Interessant for vårt distrikt er det at Johan Bugge fra Eidsvåg deltar for Mosvik - sammen med blant andre brødrene Northug.

Rindal IL varsler at de har økt på Fjellørnen IL som lå litt over 3 minutter bak etter dag 1. Nå har avstanden økt til 5,40.

Litt foruroligende ser det ut til å være at Bratsberg IL tar innpå - 7,10 bak etter dag 2. På Facebooksida kommenteres det at de blant annet har en kanadier på laget som spiser kilometer til frokost. Kanskje vi kan håpe på at de ikke setter ham innpå før litt lenger utpå dagen da?

Det har ellers vært nevnt at Fjellørnen heller ikke stiller med reint klubblag, noe som tilsier at det blir Bratsberg Rindal må holde unna for.

Rindal IL lag 2 ble nummer 28 totalt på torsdag - nummer 15 av klubblag, noe som tilsier at de fremdeles har et bein inne på premieplass før dagens 10 etapper.

Rindal stilte ikke damelag fra start, men deltar i dagsetapper de tre siste dagene. Hadde de stilt i dameklassen, ville de ha ligget på en femteplass av 10 lag i klassen.

På dag 3 går løpet stort sett på norsk side der siste etappe ender ved Mule på Levanger.

Den spennende innspurten går altså i Trondheims gater lørdag ettermiddag.