Ikke tøm kommunehusene

Sist torsdag tok kommunene Nesset, Molde og Midsund et godt skritt videre i arbeidet med å bli en samlet kommune. 84 av 85 kommunestyrerepresentanter fra de tre kommunene var til stede på fellesmøtet i Nessethallen. Der fikk fylkesmann Lodve Solholm overrakt nødvendige vedtak som må til før nye Molde kommune oppstår fra 1. januar 2020.

Kommunereformen har tatt ufattelig mye tid for politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen. Det har vært avholdt folkemøter og folkeavstemninger. Det har ikke alltid vært like enkelt å kjenne igjen resultatene av disse når en i dag ser fasiten. Ei heller i Nesset.

De fleste nessetgjeldingene ønsket i utgangspunktet å slå seg sammen med Sunndal. Det sa sunndalingene tvert nei til. De trosset dermed rådet fra ordfører Ståle Refstie som svært gjerne hadde sett at han fikk med seg de 3000 innbyggerne i Nesset til «storkommunen» Sunndal.

Sunndal kommer helt sikkert til å klare seg godt alene, men sunndalingene tok et valg som ikke er til fordel for handelsstanden i industribygda. Nessetgjeldingene har de seinere åra sett mer og mer i retning Sunndal. Der er det lettvint å finne parkering, og butikkene har stort sett det folk etterspør. Nå er det grunn til å være spent på hva som skjer. Det er grunn til å tro at når det nye kommunesenteret for nessetgjeldingene blir Molde, vil det også øke handelslekkasjen i den retningen.

Nå er valgene tatt, og verken nessetgjeldinger, halsabygg eller rindalinger som var uenige i valgene, kan håpe på å få vedtakene omgjort av ei eventuell ny rødgrønn regjering. Kommunene har valgt av fri vilje.

Odd Helge Gangstad er senterpartiordfører i Midsund. Han representerer et parti som har vært sterk motstander av kommunereformen. Vi merker oss at han i et intervju nylig pekte på at når valget først er tatt, så står midsundingene helt og fast på det. Slik må det være også i Nesset. Det viktige nå er at fellesnemnda sørger for at kommunehusene ikke tømmes verken i Midsund eller i Nesset.