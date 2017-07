Mye fyll og bråk

Politiet i Møre og Romsdal melder om ei travel helg med mye å ta hånd om både i Molde, Kristiansund og i Ålesund.

I sunnmørsbyen ble fire personer arrestert på grunn av fyll og bråk på sommerfesten på Giske. Politiet måtte videre ta hånd om ulike typer ordensforstyrrelser. I tillegg til de fire som ble bortvist rundt midnatt, ble ytterligere åtte personer bortvist fra Ålesund sentrum på grunn av fyll og bråk.

I Kristiansund måtte politiet kjøre hjem en 30-åring som hadde laget bråk på et arrangement. En overstadig beruset 20-åring måtte seinere på natta kjøres hjem. Det samme måtte ei tenåringsjente. En tenåring meldte fra om at han var blitt slått av en mann i 30-årene ved et utested i Molde. Tenåringen vil anmelde forholdet. Politet måtte også ta hånd om en overstadig beruset passasjer i ei drosje. Det skjedde i Kristiansund.