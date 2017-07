Åpner kiosk på fredag

Mix-kiosken i Amfisenteret på Sunndalsøra stengte sine dører i februar. Nå åpner kiosken igjen, med ny eier: Pål Morten Røsand. May Britt Kleiven Øksenvåg er avdelingsleder.

Driva møter tre av dem som skal jobbe i kiosken: Hilde Angelica Sæter, Marie Botnvik og Fride Romfo Vebenstad. Det er dagen før åpningsdagen og de er i full gang med siste forberedelser. Alt av mat og varer skal være klart til døren går opp fredag 7. juli.

- Da blir det kake og kaffe til de første som kommer innom oss.

De forteller at mange har etterspurt oppstart av kiosken:

- Folk er ivrige nå og spør når vi åpner. Dette er tydeligvis et tilbud som er saknet. Vi håper det blir mye brukt.

Noe nytt i kiosken

- Hva er nytt i kiosken?

- Vi har fått yoghurtismaskin som lager frozen youghurt. Vi har også fått en annen godteleverandør. Ellers er det tipping og rikstoto som før, men vi skal ha direktesendinger med løpene som går.

De skal også drive Bingo, som en del av kiosken. Både May Britt, Hilde og Fride har jobbet på Bingoen i Sunndal, mens Marie jobbet på Mix-kiosken tidligere. De forteller at dette vil være i et annet lokale i Amfisenteret, i nærheten av kiosken. Jobben deres vil dermed innebære både kiosksalg og det å være bingoverter.

- Hvilken mat skal dere selge?

- Vi skal blant annet ha hamburgere, løvstek, biffsnadder og smurte baguetter.

Ny eier fra Molde

Røsand, som er ny eier, er travelt opptatt i Molde med Mix-butikken han driver i Storgata, og kunne ikke stille opp på intervjuet. Han har drevet med kiosk i 12 år. Sæter forteller at faren hans drev Trædal kolonial fra 60-tallet til 1985.

- Han kommer til å være her i oppstartsfasen.

- Blir dere en eller flere på jobb i kiosken?

- På helg blir vi nok to. Vi vil se an hvor travelt de ulike dagene er.

Kiosken kommer til å være åpen hver eneste dag hele uka, også søndag, og de vil holde lenger åpent på kveldstid enn de andre butikkene i senteret.