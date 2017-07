Konkurrerer i 24 øvelser

Lørdag 8. juli er det klart for summer challenge Nesset. Det er tredje året det arrangeres. Deltakerantallet øker, konstaterer ansvarlig Jostein Hindhammer:

- Det var 13 deltakere det første året for to år siden, det var 23 påmeldte i fjor og i år har 38 meldt seg på. Det er fremdeles mulig å bli med, da fristen er fredags kveld, sier han til Driva. Det er folk fra ulike steder som har meldt seg på, for eksempel Molde, Vistdal, Aukra og Eikesdal.

Deltakerne skal konkurrere i 24 ulike øvelser i Eidsvågområdet, og det er alt fra kasteøvelser, sykling og bakkeløp til løping i vann.

- Vi begynner tidlig på morgenen og holder på til langt utpå ettermiddagen. Den siste øvelsen er armheng i sjøen, forteller han.

- Hvor god form man man være for å delta på dette?

- Alle kan delta, hvis man er over 15 år. Øvelsene er tilpasset slik at det er mulig å greie dem. Det er lurt å bruke hodet litt og det er greit å ha litt flaks, og så hjelper det litt å være i god form. En får 60 poeng i en øvelse hvis en vinner, og deretter lavere poeng etter plassering. Det er mulig å stå over en øvelse eller to, da får man ett poeng i den øvelsen, som om man kom sist.

Man har bare et forsøk per øvelse, og man går rett på neste øvelse når man er ferdig med en. De fleste øvelsene gjøres en og en, men en del gjøres også i grupper på åtte eller 15 personer.

En del øvelser skjer på kunstgressbanen og gressbanen, og det er der det starter på morgenen. Bakkeløpet på 700 meter er i Solbjørbakken.

Etter lunsj skjer det ting ved hotellet og i fjøra.

- Det bruker å være rundt 200 tilskuere.

Andreas Solstad Alme vant herreklassen i summer challenge sammenlagt både i 2015 og 2016.

Vinner i kvinneklassen i 2015 var Maria Bakke Roaldset og i 2016 Rebekka Oppigard. Vinner av ungdomsklassen i fjor var Tor Kjetil Alstad.

- Det var tre damer som deltok i fjor, men i år er seks kvinner påmeldt, så det øker på.

Jostein Hindhammer forteller at bakgrunnen for arrangementet var en årelang diskusjon om hvem som var best i ulike idretter.

- Vi var en gjeng på 5-6 stykker, og da vi opplevde å bli skadet og måtte sitte mye i ro fikk vi tid til endelig å planlegge et arrangement som gikk nettopp på det å finne ut hvem som er best i de ulike idrettsgrener.

Her er noen av øvelsene: triksing, 40 meter, dart, quiz 60 spørsmål, balanseløp, presisjonskast, lårstyrke, kube, vannfylløp og lengde...

Det konkurreres da både i ferdighet, styrke, hurtighet, utholdenhet og eksplosivitet.