- Trenger ikke lommebok

- Snart trenger du ikke ha med deg lommeboka når du skal til butikken, på håndballkamp, skytterstevne eller fotballkamp, så lenge du husker å ta med deg mobilen, sier assisterende banksjef for bedriftsmarkedet i Sunndal, Gøril Berntsen i en pressemelding.

I løpet av de siste to årene har mer enn 2,5 millioner nordmenn blitt Vippsere, og sist vinter ble SpareBank1 SMN og mer enn hundre andre banker over hele landet med på Vipps-laget. 4. mai tok tjenesten ett skritt videre. Med VIPPS GO vil lag og foreninger, butikker og bedrifter nå ha muligheten til å selge varer og tjenester gjennom mobilen.

Når en butikk, en restaurant eller et idrettslag oppretter mobilbutikk i Vipps GO, kan man betale via mobiltelefonen. I Vipps GO-applikasjonen får forbrukeren se bilder og informasjon om produktene, før de sender en betalingsforespørsel til butikken. Så snart butikken registrerer forespørsel, er handelen gjennomført. Hvordan dette skjer og hvordan komme i gang er et viktig tema på informasjonsmøte om Vipps som SpareBank1 SMN arrangerte i Sunndal kulturhus onsdag 5. juli.

Alt som har med betaling av varer og tjenester har vært og vil fortsatt være under rivende utvikling. På møtet ble det også orientert om andre effektive betalingsløsninger, og det var tydelig at dette var tema mange var opptatt av.

Gjennom bankenes Betalingssentral (BBS) innførte DNB, SpareBank1 og flere norske banker betalingskortet i Norge årevis før andre vestlige land. 26 år senere kommer det neste store skrittet når mobilen for alvor blir den nye lommeboka. I dag går folk rundt med bankkortet i en lomme festet til mobiltelefonen. Om få år kommer vi til å le av hvor meningsløst det var.

- Ny teknologi er utfordrende for kundene, og for bankene betyr det at vi må være gode på å gi informasjon på en enkel og god måte. Sparebank1 SMN sine spesialister på betalingsformidling, Edle Helgheim, og VIPPS spesialist, Bjørn Kristian Dyrset, fortalte om betalingsløsninger og VIPPS.

- Gjennom informasjonsmøter ønsker vi å formidle informasjon på en enkel og god måte, sier Berntsen, som sammen med Malin Torske, Jon Henrik Tronsgård og Maria Ørsund fra privatmarkedet i Sunndal gjennomførte arrangementet.