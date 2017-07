Henlegger råkjøring

Det vakte nasjonal oppmerksomhet da det i forrige måned ble kjent at sjåfører tilknyttet Top Gear-teamet hadde råkjørt langt ut over den hastigheten de hadde fått tillatelse til å bruke, under filmopptak ved Atlanterhavsvegen og i Atlanterhavstunnelen. Politiet innledet etterforskning på bakgrunn av hastighetsmålinger som Statens vegvesen hadde gjort.

Politimesteren i Møre og Romsdal ga Top Gear tillatelse til å gjennomføre filmopptak i Møre og Romsdal i perioden fra 21. til 24. juni 2017, herunder til å overskride stedlige fartsgrenser opp mot maksimalt 140 km/t på nærmere angitte strekninger, tidspunkter og vilkår. Blant annet på Atlanterhavsvegen.

Politimesteren i Møre og Romsdal sendte fredag ut følgende pressemelding:

"Statens vegvesen ga tillatelse til periodevis stengning av vegen på angitte strekninger i forbindelse med filmopptakene, også under nærmere angitte vilkår.

Den 22. juni 2017 fikk politiet informasjon fra Statens vegvesen om fartsmålinger på Rv.64 ved Atlanterhavsvegen, og i bunnen av Atlanterhavstunnelen. Fartsmålingene ble gjort på de aktuelle dagene for filmopptak, og viste betydelige hastighetsoverskridelser på opp til over 200 km/t. Politiet iverksatte på denne bakgrunn etterforskning av saken, og tillatelsen til å overskride fartsgrensene i forbindelse med filmopptak ble tilbakekalt.

Politiet har etterforsket saken gjennom innhenting av tilgjengelig dokumentasjon og vitneavhør.

Saken ble i dag henlagt på grunn av mangel på opplysning om gjerningsmannen (ukjent gjerningsmann).

Det har ikke latt seg gjøre å bringe full klarhet i de nøyaktige tidspunktene for når de kortvarige stengningene av vegstrekningene har blitt gjennomført, og hvilke kjøretøy som har kjørt på de aktuelle strekningene på de aktuelle tidspunkt. Politiet har således heller ikke kunne identifisere bilfører(e) som kan mistenkes for hastighetsoverskridelsene."