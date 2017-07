Kostbart å være bileier

Mange tror kostnaden ved å eie en bil begrenser seg til den ukentlige fyllingen av tanken og en service i ny og ne.

I virkeligheten består bilholdet av langt flere utgiftsposter, der verditap er den klart største. Det skriver markedssjef Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

– Etter to år med nedgang i kostnadene ved å eie en bil, økte de igjen i 2016. For nye biler er det fortsatt verditapet som står for den største andelen av kostnadene. Dette økte i 2016, sier Røssevold. Det er Opplysningsrådet for Veitrafikken som har utarbeidet oversikten over bilholdskostnadene i 2016.

– Også utgiftene til drivstoff økte i 2016. Bilenes forbruk gikk ned, men dette ble mer enn oppveid av at prisen på drivstoffet økte. Forsikring og årsavgift ble imidlertid billigere i 2016, men ikke nok til å forhindre at totalkostnaden for et bilhold økte med 3,6 prosent, sier Røssevold.

Ifølge OFV er det litt billigere å eie en dieselbil enn en bensinbil. Kjøper du en bensinbil som koster 400.000 kroner ny, må du regne med en årlig utgift på 97.663 kroner.

En tilsvarende dieselbil koster deg 94.428 kroner dersom du kjører 15.000 kilometer i året.

Kjøper du en svært rimelig bil med nypris 178.000 kroner, slipper du unna med litt over 58.000 kroner i året. Kjøper du en dyrere bil som for eksempel koster 780.000 kroner, kan du se for deg en årlig utgift på over 160.000 kroner i året.

Dette er gjennomsnittstall. Den årlige utgiften vil selvfølgelig variere noe fra bileier til bileier, alt etter kjørelengde, forsikringsforhold, bensinforbruk, bompenger og så videre.

