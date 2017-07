Bjørnsonfestivalen med omfattende program i Nesset:

Festivalsjefen, kulturleder Turid L. Øverås og forvalter og vertskap på prestegarden, Bjørn Ølander, presenterte nylig festivalprogrammet i Nesset. Festivalen går i tidsrommet 6. - 10. september. Det er mye å glede seg til både for nessetgjeldinger og andre besøkende. Programmet «tjuvstarter» tirsdag 5. september med «LittTur»: Aktivitetsløype og fortellerstund i samarbeid med Nesset Sparebank og Nesset folkebibliotek. Dette er et program for de eldste i barnehagen og yngste i skolen. En nyskapning som blir artig for ungene å være med på.

Et av høgdepunktene i Nesset blir møtet med menneskerettighetsadvokaten Mohammad Mostafei. Han er en av Irans mest kjente forsvarsadvokater og kjempet i mange år for å omgjøre dødsdommer mot kvinner og mindreårige i heimlandet. Flere av sakene hans fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Arbeidet førte ham stadig i konflikt med regimet, og i 2010 flyktet han til Norge. På Bjørnsonfestivalen i Nesset snakker Mostafaei om sin nye bok I skyggen av sharia som han har skrevet sammen med Odd Myklebust. Oppveksten i Teheran, møtet med sharialovene, erfaringene fra arbeidet med dødsdømte og dagens menneskerettighetssituasjon i Iran er blant temaene. Samtalen ledes av Svein Sæter. Mostafei snakker godt norsk. Det skjer fredag 8. september.

Kosberg Bredin sier Nesset er en viktig arena for Bjørnsonfestivalen og hun håper at prosessen med å bli en storkommune vil gjøre samarbeidet om festivalen enda tettere framover.

-Vi er glade for å kunne presentere sterke navn til festivalprogrammet i Nesset. Foruten Mohammad Mostafaei kommer filmskaper Erik Poppe, fotograf Morten Krogvold, idéhistoriker Siv Frøydis Berg og forfatter og musiker Tore Renberg som skal besøke henholdsvis Nesset Prestegard, Nesset Folkebibliotek og delta på Litteraturcruiset på Eikesdalsvatnet.

Torsdag kveld (7. september) blir det historisk kveld på biblioteket.

– Det fysiske brevet som sendes i posten fra dør til dør er definitivt på vikende front. E-post, mobilkommunikasjon og videochat sørger for at vi kan nå hverandre over hele verden i løpet av sekund. Siv Frøydis Berg fra Nasjonalbiblioteket har arbeidet med brevet som sjanger og historisk kilde. På arrangementet ”Fortidens stemmer” får vi høre henne fortelle om og lese fra Nasjonalbibliotekets samlinger av historiske brev, som gir oss unike innblikk i menneskers liv helt tilbake til 1300-tallet.

Med bakerovnen i eldhuset i full vigør igjen, ligger det an til skikkelig familiedag med en smak av prestegardsbrød, lørdag 9. september. Ølander sier Sissel Ebbesen Bugge og Linda Larsen, som har overtatt verve t som prestegardsbakere, har gått over fra å bake avlange brød til runde kaker. Det er mer likt slik det ble gjort den gangen bakerovnene var vanlige innretninger.

– Det blir gudstjeneste, åpen kafé, omvisning på Nesset Prestegard og utstilling med fotografier av Luca Berti, etterfulgt av programmene Forfatterportretter og Kongens nei.

Erik Poppe er en av Norges aller mest kjente filmskapere og hans hittil største suksess, Kongens nei, ble sett av over 700 000 nordmenn i 2016. Filmen skildrer tre dramatiske døgn i Norges historie med Kong Haakons vanskelige valg etter Tysklands invasjon av Norge natt til 9. april 1940 og kongefamiliens flukt fra den tyske krigsmakta. På Nesset Prestegard viser Erik Poppe filmklipp og forteller om prosessen fra idé til ferdig spillefilm.

Morten Krogvold har fotografert mange av samtidas mest profilerte forfattere, og sammen med Arthur Tennøe fra Nasjonalbiblioteket viser han eksempler og samtaler om både historiske portrett og eget kunstnerisk arbeid med forfattere som motiv.

Det blir litteraturcruise på Eikesdalsvatnet også i år.

– En svært populær tradisjon. I år har vi gleden av å kunne presentere en av våre aller mest kjente forfattere, Tore Renberg, som gjest. Han er også musiker og vil både framføre egne låter og fortelle fra sitt forfatterskap på båtturen.

På vegen til Eikesdalsvatnet blir det besøk ved Arnesteinen med Bjørnsontekster lest av skuespiller Valborg Frøysnes fra Teatret Vårt.

I 2016 fikk 2000 barn og unge et litteraturtilbud fra Bjørnsonfestivalen. Årets program ser ut til å bli like omfattende.

Festivalsjef Johild Kosberg Bredin sier tre av firefolketalere under festivalen er klare. de skal alle holde foredragene sine i Molde. De tre som er klare er Camilla Stoltenberg, Robert Mood og Henrik Syse.