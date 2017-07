Dette sløser vi på om sommeren

Pengene sitter gjerne litt ekstra løst når det er ferie. Når nordmenn sløser om sommeren går det mest i god mat og opplevelser.

Ikke alle liker å innrømme at de sløser, men i en undersøkelse Respons har utført for SpareBank 1 oppgir 1 av 3 at de sløser ekstra om sommeren. Flertallet svarer at de ikke sløser mer om sommeren enn resten av året mens 1 av 10 oppgir at de ikke sløser overhodet.

- Sløser mer enn vi vil innrømme

- Det er overraskende at ikke flere innrømmer at de sløser når de er på ferie og kontoen er fylt opp av både ferie- og skattepenger. Det er vel et uttrykk for at vi ønsker å være nøkterne, selv om jeg tror pengene sitter litt løsere hos de fleste om sommeren, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Om kvinner er mer realistiske eller ærlige enn menn skal være usagt, men det er klart flest kvinner som sløser i sommervarmen. Alder har også betydning for om vi sløser eller ikke. Unge under 25 år og voksne mellom 35 og 45 år sløser klart mest mens pensjonistene er de som sløser minst.

På sløsetoppen

Det vi i første rekke sløser på er god mat. Tre av fire oppgir at det går ekstra mye penger på mat om sommeren. Høyt opp på sløsetoppen kommer også opplevelser og reiser. Over halvparten oppgir at de bruker ekstra mye penger på dette i sommerferien.

Mange oppgir også at de sløser litt ekstra på høyere generelt forbruk, alkohol og shopping.

- De fleste har litt ekstra å rutte med i ferien og så lenge det ikke går ut over hverdagsøkonomien er sommeren en fin tid å unne seg litt utover det vanlige, sier Gundersen.

Dette sløser vi penger på i sommer:

• God mat (75 %)

• Opplevelser (58 %)

• Reiser (50 %)

• Høyere generelt forbruk (40 %)

• Alkohol (37 %)

• Shopping (36 %)

Om undersøkelsen

Den elektroniske undersøkelsen er utført av Respons Analyse i perioden 25. mai - 1. juni 2017 med et landsrepresentativt utvalg på 1 016 personer.