Sykler nye Molde kommune på langs

Den 15 mil lange distansen fra Aursjøen i øst til Midsund i vest får denne uka besøk av en delegasjon fra Høyre med førstekandidat på valglista til stortingsvalget, Helge Orten i spissen. Turen starter grytidlig torsdag der lokale Høyretopper skal henge seg på kortere eller lengre distanser. I Nesset er det lagt opp til pause både ved Vertshuset Eikesdal, ved Coop Eresfjord og i Eidsvåg.

Fylkessekretær Møre og Romsdal Høyre, Odd Harald Karlsen, skriver i en pressemelding at Høyre vil sikre at kommunene er store nok til å kunne levere de tjenestene som innbyggerne trenger, og forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv.

- Høyre er derfor glade for at ny kommunestruktur og at det i Romsdal er tre kommuner som går sammen til en. Dette vil gi bedre tjenester til innbyggene samtidig som den nye kommunen lettere kan tilfredsstille de økte kravene til kapasitet og kompetanse som stilles.