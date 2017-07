HMS-tjenesten er valgt av Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra som langsiktig samarbeidspartner innen bedriftshelsetjeneste, i sterk konkurranse med lokale og nasjonale leverandører.

Bedriftshelsetjenesten med hovedkontor på Orkanger har lang erfaring med smelteverk og annen tungindustri, og ser på samarbeidet med Hydro som en mulighet til å styrke sin kompetanse og kapasitet på området ytterligere.

Etablerer seg på Sunndalsøra

Avtalen med Hydro Aluminium Sunndal innebærer at HMS-tjenesten etablerer avdelingskontor på smelteverket. Kontoret med daglig tilstedeværelse av yrkeshygieniker, lege, sykepleier og fysioterapeut vil betjene Hydro og andre viktige kunder i regionen. Dagens erfarne BHT-ansatte ved Hydro vil utgjøre en viktig del av arbeidsstokken i HMS-tjenesten. I tillegg til den faste bemanningen på fire personer vil personell fra hovedkontoret på Orkanger betjene kunder med utgangspunkt i avdelingskontoret.

Møre som satsingsområde

– Etableringen av avdelingskontoret på Sunndalsøra passer veldig godt inn i vår strategi om å vokse på Møre, uttaler styreleder i HMS-tjenesten AS, Erik Dragset. – Coop Orkla Møre er en av våre aller største kunder, og med lokal tilstedeværelse på Sunndalsøra vil vi kunne yte enda bedre tjenester og service til alle kunder i regionen, fortsetter styrelederen. – Jeg ser et stort vekstpotensial for HMS-tjenesten på Møre, og på sikt tror jeg at avdelingskontoret på Sunndalsøra vil vokse og bli like stort som hovedkontoret på Orkanger, avslutter Dragset.

Avtalen mellom Hydro Aluminium Sunndal og HMS-tjenesten trer i kraft 7. august i år, og fra samme dato skal de ansatte ved aluminiumsverket motta kompetente bedriftshelsetjenester fra et fullt operativt avdelingskontor.

Styrker kompetansen

– Vi gleder oss stort til å komme i gang med samarbeidet med Hydro og de 900 ansatte på verket, sier daglig leder i HMS-tjenesten AS, Elisabeth Lund. – Dette er vår største avtale noen sinne, og vi vil gjøre vårt ytterste for å møte Hydros forventninger til kompetanse, kapasitet og service, fortsetter en ydmyk Lund. – Jeg tror vår lange erfaring med smelteverk og skiftgående prosessindustri, samt at vi har ansatte med bred yrkeshygienisk -og arbeidsmedisinsk kompetanse var avgjørende for at vi ble valgt som samarbeidspartner av Hydro, sier daglig leder.