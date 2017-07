Statens vegvesen melder at de onsdag morgen 12. juli kl. 04.50 fikk melding om at det var stein i kjørebanen på fylkesveg 62 ved Tjellekleiva i Nesset. En steinblokk og noe mindre stein hadde sklidd ut helt nede ved vegbanen. Steinen er nå ryddet bort, og Vegvesenet mener det er ikke fare for at mer stein skal skli ut. De påpeker at det likevel vil være behov for å renske bort stein i området. Dette arbeidet starter opp torsdag morgen 13. juli.

- Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid arbeidet vil ta, men vi regner med at det vil ta ei lita uke. Det blir manuell dirigering mens arbeidet utføres, så trafikantene må regne med litt ventetid, sier Peder Tangen i Statens vegvesen.