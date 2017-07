Blaute tøffinger på sykkeltur

De har ikke akkurat værgudene med seg, Høyrelaget som torsdag og fredag er på sykkeltur gjennom Nesset, Molde og Midsund. Nye Molde kommune er på lufta fra 1. januar 2020. Den 15 mil lange sykkelturen gjennom det som skal bli den nye kommunen ble planlagt allerede i fjor, forteller stortingsrepresentant Helge Orten. Bakgrunnen var antyningen fra folk om at "den nye kommunen blir da så laaang." Nå har Høyrepolitikerne vist at den ikke blir lenger enn at den kan sykles, sjøl gjennom kraftige regnbyger.

Sammen med nessetordfører Rolf Jonas Hurlen og flere andre lokalpolitikere og ansatte på fylkeskontoret tok syklistene torsdag ettermiddag en pause ved "Ernahengeren" som sto parkert på Alstadplassen i Eidsvåg. Da hadde de syklet fra Aursjøhytta med innlagte stopper både i Eikesdal og i Eresfjord. Blaute som kråker, men i godt humør.

Folk ble i forkant oppfordret til å sykle sammen med politikerne. Sykkelentusiast Odd Arne Langset var blant dem som dro laget i en periode.

Fra Eidsvåg gikk sykkelturen videre til Kleive og Kleivehallen der de skal møte representanter for dugnadsbygda. Politikerne har et spesielt blikk på frivilligheten under turen, og er interessert i å få tilbakemeldinger som kan bidra til å lette arbeidet som for alle som driver med dugnad. Fredag sykler de i mål i Midsund der det er Midsundfestival.

Politikerne var interessert i å få innspill og diskutere lokale saker. På spørsmål om hva Helge Orten mener om planene som går på å anlegge et deponi for farlig avfall på Raudsand, svarer han:

- Dette er ikke noe enkelt spørsmål å svare på, men jeg mener det ikke er nødvendig å konkludere før det pågående utredningsarbeidet er ferdig. Det er viktig at alle kommer til orde, men jeg mener det blir feil å konkludere nå. Norge trenger et deponi for farlig avfall og vi må også ha et nasjonalt blikk på dette.

Nessetordfører Rolf Jonas Hurlen nikker og er enig.