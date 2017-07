Trønderne inntar Storfossen

Onsdag kveld kommende uke kan vi glede oss over en heltrøndersk kveld i årets Fosskonsert.

Mange gleder seg nok ekstra over at TNT er tilbake i Fossen med Ronni Le Tekrø og Morten Diesel Dahl i storform – og også over at vokalist Tony Harnell er tilbake i bandet.

Signaturstemmen er viktig for å kjenne igjen gamle hits som «10.000 Lovers In One».

I år er det faktisk 30 år siden bandet ga ut «Tell No Tales», og slik sett midt i blinken med et gjenhør.

Men før vi får gjenoppleve TNT i Fossen, møter vi en gjeng med reinspikka trøndere med Dag Ingebrigtsen i spissen – og ellers Børge Rømma fra Too Far Gone, Petter Øien og Magne Almås fra Sie Gubba samt Becca med kjempehiten «Såmmår i bøgda» – alle godt hjulpet av Festivalbandet med musikere fra bandet til Terje Tysland.

Det dreier seg om kjente og kjære artister med et bredt nedslagsfelt.

Her skal det nok trekkes publikum fra begge sider av fylkesgrensa og enda mer langvegsfra.

Været er – som alltid – et samtaleemne før slike store utendørsevenement, og med for mye regn, kan det bli krevende å konkurrere med Storfossen både musikalsk og for publikum som skal holde varmen.

Dette er ikke Lars Botten i arrangementskomiteen bekymret for i år.

– Det har vært meldt mye regn også i Valsøybotn, men disse meldingene har ikke slått til. Det er faktisk ganske tørt og fossen er liten. Så får vi krysse fingrene for at det holder seg sånn også i dagene før konserten, sier han.

Yr.no melder et par dager med regn i neste uke, men ikke med de helt store nedbørmengdene. Og så blir det bare bedre fra tirsdag kveld og med helt utmerket vær til å holde utekonsert i på onsdag.

Fram mot helga skal graset slås i bakken vis-à-vis scena. Scena skal utvides noe og snekkere og dugnadsfolk er i full gang med å bygge ny bu for at lydfolka skal sitte tørt under tak uansett vær.

Fosskonserten er med andre ord godt i rute.