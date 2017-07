- Mitt livs kuleste uker

Med en 15 kilo tung sekk på ryggen og en sparkesykkel som framkomstmiddel, startet Ole Henry Snildalsli mandag på den 76 mil lange turen fra Trondheim til Bergen. Han legger opp til noen pauser undervegs og er blitt møtt av imponerte unge fans både i Oppdal og på Sunndalsøra. Mottakelsen var minst like entusiastisk da han tok en pause i Eidsvåg fredag kveld. Fire imponerte gutter, Henrik Aarstad (10), Aksel Høsteng (10), Andreas Høsteng (13) og Håkon Aarstad (13) syntes det var så kult å få snakke med sparkesykkelfantomet fra Trondheim.

- Hvordan kom du på å sparkesykle fra Trondheim til Bergen?

- Jeg var russepresident ved Charlottenlund videregående skole. Russen bestemte seg for å samle inn penger til kreftsaken. Jeg lovet ut at jeg skulle sparkesykle en meter for hver kroner vi samlet inn. Vi fikk inn 234.000 kroner. Det er 23,4 mil. Jeg hadde lyst til å sparke en lengre strekning og valgt Bergen som mål.

- Du har vært ute på langtur med sparkesykkelen også tidligere?

- Ja. I 2014 sparkesyklet jeg fra Oppdal til Åre. Det var en strekning på 28 mil.

- Samler du inn penger til kreftsaken også under turen til Bergen?

- Nei, nå nyter jeg bare turen, smiler 19-åringen - som ikke virker sliten etter å har brukt knappe fem dager på den vel 23 mil lange strekningen fra Trondheim til Eidsvåg.

Han regner med å bli skikkelig sliten før han er framme i Bergen om vel to uker.

- Sekken er tung, men det går bra. På flat veg holder jeg 20-25 kilometer timen. Det var skikkelig kult ned Gråura i dag. Da var jeg nok oppe i 60-70 kilometer i timen. Det var nesten så jeg nådde igjen biler. Været har vært ufyselig helt til jeg kom til Sunndalsøra i dag.

Ole Henry steamer live og deler opplevelser fra turen på Instagram under navnet oleharry hver dag klokka 12, 15, 18 og 21.

- I tillegg legger jeg ut på Snapchat. Det er mange som tuter på meg når de kjører forbi. Artig dette, sier Ole Henry - som har Tjellekleiva som mål fredag kveld. Der skal teltes slås opp. Lørdag skal han sparkesykle til Molde.