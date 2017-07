Amalie vant 20.000

Amalie Røkkum fra Ålvundfjord ble trukket ut som den heldige vinneren av førstepremien i andeløpet under familiedagen på Gjøra. Hun var ikke selv til stede ved Kvennbekken da spenningen ble utløst, men hun var ikke langt unna. Rett etter at hun hadde fått overrakt sjekken fra arrangørene, lyktes det også Driva å komme i kontakt med den unge vinneren.

– Dette kommer kjempegodt med, sier Amalie, som så visst ikke har tenkt å bruke pengene på tull og fjas. Til vinteren bærer det nemlig inn til militærtjeneste, kan hun fortelle.

Og deretter står studier for tur, så pengene vil utvilsomt komme godt med. Men at det kan ligge an til ekstra god stemning når hun inntar teltet kveld må det vel være lov å regne med. Og en ekstra påskjønnelse til venninna som i totida i dag kjøpte vinnerloddet for henne er vel også på sin plass.

Anda til Astrid Uv Gravem fulgte vinneren helt til målstreken, og dermed kunne Astrid innkassere andrepremien på 10.000 kroner, mens Sigrund Ørsund fikk sin velfortjente sjekk for tredjeplassen pålydende 5000 kroner allerede ved innkomsten.

Mer fra det spennende andeløpet finner du i Driva sin onsdagsutgave.