Anders Hovde årets fjellrev

På familiedagen under årets Gjæra Gjøra-arrangement ble den årvisse kåringen av «Årets fjellrev» foretatt.

- Også i år har juryen funnet en verdig og populær vinner av prisen i Anders Hovde, som i alle år har hatt et lidenskapelig forhold til fjella som omgir oss, sa utdeler Tommy Fossum blant annet.

Hovde, som opprinnelig kommer fra Åfarnes i Romsdal kom til Hjell som dreng for femti år siden og ble gift med sunndalsjenta Marit Jenstad. Bruraloftet på Jenstad har vært intakt i alle de år, og etter at han og Marit hadde bodd forskjellige steder opp gjennom åra ble det til at de i 2011 bygde seg hus på Jenstad og flytta tilbake dit.

Opp gjennom åra har Hovde tilegna seg mer kunnskap om sunndalsnaturen enn det de fleste som har vokst opp her noen gang kommer til å få. Denne kunnskapen deler han mer enn gjerne med andre.

Prisvinneren sjøl uttrykte at han var både glad og overrasket.

– Tusen takk for tilliten – nå ble jeg egentlig helt målløs, sa han blant annet.

Mer om dette finner du i Driva sin onsdagsutgave.