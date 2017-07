- Bygg flyktningeleire i Libya

Debattant Dordi Skuggevik i Surnadal mener en feilslått europeisk flyktningepolitikk setter menneskeliv i fare. Jo flere flyktninger Europa tar i mot, jo flere blir det som prøver å krysse Middelhavet i elendige farkoster. Skuggevik mener Nato må ta affære om ikke FN er oppgaven verdig.

- Bygg skikkelige flyktningeleire i Libya, hvor disse menneskene kan settes i land – og derfra søke om flyktningestatus, skriver Skuggevik i et leserinleg.

- Så lenge de som reddes settes i land i Europa, vil stadig større flokker legge ut på havet for å nå Europa, og stadig flere vil drukne. Dessuten tjener flyktninge-Mafiaen enorme summer som reinvesteres i kriminalitet i stor skala. Blir de satt iland i leirer i Nord-Afrika, vil flyktningestrømmen stoppe, og Mafiaens inntekter vil strupes, sier hun videre.

Flyktningene i Middelhavet og tafatte politikere

For halvannet år siden skrev jeg et innlegg sendt til flere aviser, om hvor ufattelig dumt det er å sette båtflyktningene fra Middelhavet iland på det europeiske kontinent. Hvis ikke FN får til å bruke hodet snart, så må NATO ta seg av det: bygge skikkelige flyktningeleire i Libya, hvor disse menneskene kan settes i land – og derfra søke om flyktningestatus.

Så lenge de som reddes settes i land i Europa, vil stadig større flokker legge ut på havet for å nå Europa, og stadig flere vil drukne. Dessuten tjener flykninge-Mafiaen enorme summer som reinvesteres i kriminalitet i stor skala. Blir de satt iland i leirer i Nord-Afrika, vil flyktningestrømmen stoppe, og Mafiaens inntekter vil strupes.

Bare én politiker har tatt til orde for denne løsningen, en politiker nede fra sentral-Europa. Han ble selvfølgelig latterliggjort og anklaget for rasisme etc. av alle disse toskete politikerne med avsporet prektighetsbehov. Men, nå når Italia ikke klarer å takle tilstrømningen lenger, så bli kanskje politikerne nødt til å bruke hodet omsider.

Det har tatt lang tid før de innser at nå må de ta til fornuften! De må ta til fornuften straks!

FN og NATO kan samtidig bygge opp igjen falittboet de skapte i Libya med bombingen sin og avlivningen av den eneste som holdt Libya på sporet: Gaddafi. Libya bør en tid bli et protektorat under FN og NATO, med oppsamlingsleire for båtflyktningene i Middelhavet.

Glærum, 10.juli-2017

Dordi Skuggevik