Kjøper turisthotell

Steinar og Siri Mette Furnes, Erik Sæther og Rune Skreen kjøper Oppdal Turisthotell av Lars Wenaas og overtar hotellet 01.01.2018, med Rune Skreen som hovedaksjonær i eiendomsselskapet.

De nye eierne vil bruke november og desember til renovering av hotellrom, kjøkken, restaurant og møterom. Hotellet vil gjenåpne med ordinær hotelldrift fra januar 2018 og vil baseres på helårsdrift, går fram i en pressemelding.

- Vi har god tro på at det er plass for nok et helårsdrevet hotell i Oppdal og viser til den positive veksten i Oppdal de senere år. Økning i ferie og fritidsturisme både nasjonalt og internasjonalt, samt stigende arrangementstrafikk gir gode grunner til optimisme for utvikling på Oppdal, sier Erik Sæther i pressemeldingen. Sæther går fra direktørjobben på Skifer Hotel i Oppdal.

- Vi vil investere mye tid og ressurser for å skape et hyggelig møtepunkt på Oppdal og ser beliggenheten ved jernbanen og ved E6 som meget fordelaktig, fortsetter Sæther.

Dovrebanen kom til Oppdal i 1921 og ble starten på en turistboom til Oppdal. Hotellet ble opprinnelig åpnet i 1924, etter at restauranten først ble tatt i bruk i juni 1923. Hotellet kostet i sin tid 1,22 millioner kroner å bygge, og var et staselig hotell for tiden med både varmt og kaldt vann på alle rom.