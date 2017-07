Olsokløp også i år

Dette løpet inngår i et familiearrangement ved Leikvoll stadion, hvor også en kort løype med natursti inngår i programmet. Også trimløype uten tidtaking hører med.

For noen år siden ble løypetraseen omlagt slik at turen innover Virumdalen ble en god del avkortet. I stedet ble en runde i lysløypa på ca tre kilometer tillagt på slutten. Dette medfører at publikum får se løperne passere med tre kilometer igjen å løpe, noe som gjør løpet enda mer publikumsvennlig enn tidligere. Det lokkes også med gavekort for beste tid både i dame- og herreklassen.

Også i år vil det bli aktiviteter for barn – blant annet det uhøytidelige «Mini-Olsok», som ble lansert med stort hell for et tre–fire år siden. Her løper deltakerne en kort løype i stadionområdet.

For tre år tilbake kom Kristian Woldvik fra Torjulvågen som et friskt pust og satte en overbevisende løyperekord i den nye løypetraseen for Olsokløpet på Ålvundeid. Året etter mistet han riktignok denne rekorden til suverene Johan Bugge, som dette året var i sitt livs form. Mange vil trolig huske Johans fenomenale innsats gjennom denne sesongen, noe som blant annet resulterte i en VM-tittel i motbakkeløp. Woldvik på sin side fikk den sesongen spolert på grunn av en langvarig akillesskade. Desto mer hyggelig var det derfor da i fjor på ny dukket opp skadefri og i fin form. Han har i mellomtiden gått over til å representere Rindal IL.

Raskeste kvinneløper i fjor ble Maja Solli, Grøa, 13 sekunder foran Mette Eid Løvås, Strindheim.

For flere familier har dette arrangementet utviklet seg til å bli det rene slektstreffet, noe som har medvirket til at det har samlet deltakere fra et stort geografisk område.

Inge Nordvik