Vil oppgradere Aursjøvegen

Statkraft Energi AS har søkt Sunndal kommune om tillatelse til å gjennomføre flere tiltak på den nesten 15 kilometer lange vegstrekningen mellom Dalen og Osbu kraftverk, som er en del av den 55 kilometer lange Aursjøvegen. Statkraft framhever at vegen er viktig for drift og vedlikehold av Osbu kraftverk og andre installasjoner i reguleringsområdet til Aura Kraftverk. Anleggsvegen eies av Statkraft, mens drift og vedlikehold er overlatt til bompengeselskapet Aursjøvegen AS.

– Bakgrunnen for prosjektet er i utgangspunktet å høyne sikkerheten for våre ansatte (og andre som ferdes på vegen), heter det i søknaden. Aursjøvegen er mye brukt både av hyttefolk og tilreisende, og omtales gjerne både som eventyrlig og «tøffere enn Trollstigen».

Statkraft vil blant annet montere drøyt fire kilometer med autovern. I dag er det montert cirka to kilometer autovern på strekninga, hvorav åtte hundre meter er betydelig skadet og må erstattes. Totalt er 5,3 kilometer vurdert som så bratt at autovern er nødvendig. Det er planlagt å montere autovern på de farligste områdene, med høye skråninger brattere enn 45 grader, der en utforkjøring antas å gi fatale utfall.

Årlig har det vært behov for reparasjoner av vegen på grunn av vann på avveie. Statkraft ønsker å oppgradere vannposter, stikkrenner og grøfter, som vil redusere skadene på vegen ved store nedbørsmengder. Det planlegges også å sprenge bort en fjellknaus nedenfor tunnelen ved Holbumagasinet, noe som vil gi bedre sikt.

Planlagt oppstart for vegarbeider er 4. september, og vil pågå til slutten av oktober. Statkraft ser for seg at vegen må stenges alle hverdager fra klokka 07 til 17.

Ingrid Ellevset