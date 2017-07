Nyter været i strandkanten

Langtidsvarselet for kommunene i Driva-distriktet viser at vi nå har en uke med finvær i vente. Om varslet holder seg slik, vil dette være den lengste sammenhengende finværsperioden så lang denne sommeren.

Snø i fjellet

Sola var ikke sen med å melde sin ankomst i Ålvundfjord. På ettermiddagen lå temperaturen lå på rundt 20 grader. Strandkanten ved Fugelvåg Camping et godt alternativ om man vil kjenne på vannet. Flere hadde tatt turen for å sitte på gresset, mens andre var godt i gang med badingen i fjæra.

På et teppe på gresset møter vi Ingveig og Vegar Gridseth, som har tatt turen sammen med barna Marvel (2) og Nora (7 uker). De bor i Ålvundfjord, og syns det er viktig å benytte seg av været når sola titter fram.

– Så langt i sommer har det jo ikke vært det store, så vi prøver å komme oss ut mest mulig når været er så fint, sier Vegar.

Familien har vært på ferietur til Kristiansand, og der var været betraktelig bedre. Selv om det var grått noen dager kan det ikke sammenlignes, mener de.

– Det er ikke dårlig vær like lenge sørpå, som det er her hjemme, ler de.

Nå har familien på fire vært her en times tid, og det er på tide å kjenne litt på badetemperaturen. Lille Nora får ligge i fred i barnevognen, men det virker som at Marvel er mer en klar til å bade. I hvert fall vasse litt. For det er mulig at vannet er litt kaldt ennå, mener hun. Snøen i fjellene har ikke smeltet helt heller.

Slektstreff på Kalkstranda

Sola lot vente litt på seg i Surnadal, men da den endelig brøt gjennom skylaget tok flere turen til Kalkstranda. Små og store, to og firbente.

Det var ikke mange voksne å se i vannet så tidlig på ettermiddagen. Barna var derimot i full sving med badedyrene sine.

– Det er ikke helt "voksentemperatur" i vannet enda, sier Ann Beckstrøm. Hun bor i Surnadal, og har tatt turen til Kalkstranda sammen med lillesøsteren Elisabeth og tanten Ragnhild, alle opprinnelig fra Klæbu. Med seg har de med seg lille William, Aron (5), Emma (5), Eleah (9) og Nathaniel (10). Nathaniel har en helt annen oppfatning når det kommer til temperaturene i vannet.

– Det er ganske varmt faktisk! sier han.

Nathaniel forteller at han er glad i å bade, og at det er første gang han er på Kalkstranda.

– Det er fint her, og veldig mange fine steiner, sier han.

Været har ikke vært veldig bra den siste tiden. Da liker han å finne på ting inne, som å spille dataspill. Han driver også med friidrett, men det foregår ikke nå i ferien.

– Jeg liker å gå tur også, selv om det regner. Jeg bruker å gå tur med Cimon, sier han og klapper hunden som ligger ved føttene hans.

Om være holder seg blir det nok flere turer til Kalkstranda.

– Det er for varmt til å gå i fjellet nå, sier Ann.

Temperaturer siste 30 døgn

De siste 30 døgn har målestasjonen på Sylte målt snittemperaturen til 12,5 grader, som er 0,7 grader under normalen

I Tingvoll har snittemperaturen ligget på 12,3 grader, 0,8 grader under normalen. .

Målestasjonen i Tågdalen i Rindal har målt Snittemperaturen til 9,9 grader, 1,3 grader under normalen. Målestasjonen ligger omtrent 6 km fra Rindal sentrum, og vil muligens ikke stemme med temperaturene i sentrum.

På Sunndalsøra er gjennomsnittstemperaturen mål til 12,8 grader, 01, grader under normalen.