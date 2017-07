Riffenes konge tilbake i Fossen

Folk hadde kanskje ikke helt kommet i godværsmodus til årets Fosskonsert, for det var ikke like fullt oppe i berget vis a vis scena som tidligere.

Men de som var der fikk oppleve både Trønderfestivalen og TNT i storform - sistnevnte med Tony Harnell tilbake som vokalist - og sjølsagt Ronni Le Tekrø med sine tunge gitarriff som ingen gjør ham etter.

Tony Harnell uttrykte sin begeistring for konsertscena og presiserte at dette er en helt crazy opplevelse for en amerikaner - og tok også turen gjennom fosseyret og inn foran publikum oppe i det naturlige amfiet.

Vi har mer om Fosskonserten og flere bilder i Driva på fredag.