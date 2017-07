Borgersrud til Sunndal

Utestedet slår på stortromma og inviterer til konsert med eks-Gatas Parlament-rapper Aslak Borgersrud lørdag 29. juli.

Som mange vil huske, brøt Borgersrud ut av den venstreradikale rap-gruppa Gatas Parlament i 2011. Gruppa var pionérer, og var den første norskspråklige hiphop-gruppa som ga ut plate. Blant de mest kjente låtene til gruppa er «Bombefly» og «Antiamerikansk dans», som begge tar opp temaet krigen mot terrorisme. Med sin samfunnskritiske hiphop og rap skapte gruppa en rekke overskrifter.

Men etter at Borgersrud brøt ut av rap, slo han seg ifølge en pressemelding sammen med «noen avdanka ska-folk fra Hopalong Knut og denslags, og starta Aslak Borgersrud – bandet.» Og i fjor kom debutalbumet, «Det er valgfritt å irritere seg». Med et knippe låter som kretser om hverdagslivets og kjærlighetens mange trivialiteter og komplikasjoner med en del politiske over- og undertoner. Og med humoren småfrekt på lur i annenhver linje. På albumet har han forlatt rappen. Han synger. Men politikken er fortsatt med.

– Anmeldelsene var latterlig gode, og livet ble perfekt, skriver Borgersrud i pressemeldingen. «Morsomt alvor» skrev Dagsavisen, «Irriterende bra», mente Vårt Land. Publikum tok særlig godt imot låtene «Tango Proforma», «Sangen om deg og meg», og «Kaffe og røyk».

Det ligger an til litt av en konsertopplevelse på Rallarn lørdag, skal en tro pressemeldingen.

– På konserten kan du forvente hopping, dansing, kåtskap og grining om hverandre. Vi beklager og skjønner at det ikke er handlinger som passer sammen, men sånn blir det likevel.

På trekkspill/trompet/skje: Sunniva Hovde. Trommer og voldsfantasier: Ørjan Berre. Bass og moralsk standhaftighet: Gjermund Walstad. På gitar og overdimensjonert ego: Kriss Stemland. Og til slutt: Aslak Borgersrud på vokal og uoppfylte ambisjoner.

– Vi håper at publikum setter pris på dette og at det blir fullt hus, for det fortjener disse folka, sier Aune.

– Vi var sjøl på konsert med dem i Oslo tidligere i sommer og kan virkelig anbefale det. Det er drittøft!