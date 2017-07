Omsatte mest i fylket

1,8 millioner kroner netto blei ukeomsetninga til Extra i Surnadal forrige uke. Det er 10 prosent opp fra samme uke i fjor. Butikksjefen er fornøyd med sommersalget. Sjøl om det har vært gråvær har handelen ligget over fjorårstallene. Juli ser også ut til å slå juli i fjor, da det var landsleir for Bygdeungdomslagene i Surnadal med omsetning på en halv million kroner bare der. Sommerturister, laksefiskere og lokalbefolkning bidrar til at kundetallet øker med 14 prosent, og da spiller det ingen rolle om snitthandelen er litt lavere enn når det er finvær.

– Extrabutikkene er i medvind for tiden, forklarer butikksjef Kjell Inge Brendehaug noe av årsaken til omsetningsøkninga med.

– Hadde vi hatt bedre tilgang på jordbær kunne vi solgt ti ganger mer av dem, legger Brendehaug til, i et år da sommervaren framfor noen på grunn av været er en knapphet.

Ved Rema 1000 forteller kjøpmann Olav Heggset sommeren så langt har vært bra, men litt under samme tid i fjor. Været har litt å si for handelen. Sol og finvær om sommeren bidrar til økt handel i dagligvarebutikkene. Grillmat, grillkull, øl og alt som hører til bidrar til mersalg. Derfor er dagligvarebutikkene glad nå når værmeldingene tyder godvær ei ukes tid framover.

– Vi vil helst ha godvær. Vi passer på værmeldingene så vi får bestilt nok av de riktige varene etter været, sier Heggset.

Edvard Bruset eier og driver Bunnpris i Surnadal. Han ser tallene fra 1. juni i fjor til 15. juli i år ligger noen prosent under fjoråret. Været har noe å si, det samme har antallet røddager. Men Bruset depper ikke av den grunn. Snur været, øker handelen.

– Ti dager med sol og finvær, så har vi tatt inn det tapte, smiler Bruset.

Været virker ulikt

For handelsstanden i Surnadal er sommermånedene og særlig juli de beste handelsmånedene i året bortsett fra desember. Sportsbutikken, klesbutikkene, lekebutikken, Nille, Gullsmeden og Kitch´n melder alle om bra junimåned og noen også om bra julitall så langt.

– Gråværet har virket positivt for mitt salg, sier butikksjef Toril Røv ved gullsmedbutikken.

Laksefiskerne viktig

Laksefiskerne er viktig for sommeromsetninga i Surnadal.

– Hos oss selger vi mye fiskeutstyr, men laksefiskerne er viktig for hele bygda, sier Jo Kvande Hansen ved Intersport.